Razer Chroma RGB выходит за рамки ПК и внедряется в "Умный Дом"

14 июля 2022, 14:15

Razer объявил о расширении своей отмеченной наградами технологии RGB-освещения Razer Chroma за пределы ПК, в "умный дом".

Благодаря новому приложению Razer Smart Home, пользователи вскоре получат единый центр управления и настройки всех своих подключенных устройств в экосистемах ПК и мобильных устройств, что обеспечит максимальное погружение в систему "умного дома".

Для решения проблемы, когда пользователям приходится пользоваться несколькими приложениями для управления всеми своими устройствами "умного дома", компания Razer представила приложение Razer Smart Home App - простой, но мощный инструмент, который дает полный, единый контроль в руки пользователя. Razer Smart Home App упрощает процесс установки и настройки, создавая единую экосистему "умного дома", предоставляя пользователям возможность управлять и синхронизировать все свои устройства "умного дома" из одного простого удобного интерфейса."Будущее умного дома еще никогда не выглядело таким ярким, - сказал Ричард Хашим, вице-президент по развитию компании Razer. - Razer Chroma RGB была любима поклонниками с момента ее создания, и сегодня Razer объединяет технологию и функциональность в приложении Razer Smart Home App, позволяя пользователям полностью контролировать окружающую обстановку".Приложение Razer Smart Home App, работающее на базе Razer Chroma RGB, имеет 16,8 миллионов цветов и набор световых эффектов, которые позволяют пользователям настраивать освещение по настроению и даже создавать иммерсивную среду, которая реагирует на все их домашние развлечения.Razer также представила программу Razer Chroma Smart Home Program - открытое приглашение для аппаратных партнеров из индустрии "умного дома" интегрировать свои продукты в экосистему Razer.В настоящее время Razer Chroma RGB поддерживает тысячи устройств более чем 50 аппаратных партнеров и более 200 встроенных игр, что делает ее крупнейшей в мире экосистемой освещения для игровых устройств. Программное обеспечение обеспечивает непревзойденный опыт погружения и дает пользователям возможность полностью настроить игровую конфигурацию ПК в соответствии со своим индивидуальным стилем.В рамках существующей программы Razer Chroma RGB Connected Devices Program партнеры по аппаратному обеспечению ПК могут получить доступ к протоколу освещения Razer и интегрировать свои собственные продукты в игровую экосистему ПК. Теперь, когда Razer Chroma RGB выходит за рамки ПК, Razer открывает свою экосистему для привлечения новых партнеров из индустрии "умного дома", чтобы создать единую, легко настраиваемую и простую в управлении домашнюю среду.Программа Razer Chroma Smart Home Program — это возможность для новых партнеров стать частью крупнейшей экосистемы освещения для игровых устройств, теперь доступной на мобильных устройствах. Благодаря этой программе партнеры смогут предоставить единый опыт погружения и потенциал полностью интегрированной системы управления освещением, включая интерактивность с мобильных устройств через Razer непосредственно своим потребителям.В настоящее время в программе Razer Chroma Smart Home Program участвуют такие партнеры, как Nanoleaf, LIFX, Yeelight, Monster и Twinkly, и в ближайшее время появятся новые партнеры. Расширение экосистемы Razer Chroma RGB с помощью приложения Razer Smart Home и программы Razer Chroma RGB Smart Home Program ожидается в первой половине 2022 года.