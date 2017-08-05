Razer выводит подсветку Chroma на новый уровень благодаря Hardware Development

5 августа 2017, 11:22

Razer анонсирует Razer Chroma Hardware Development Kit (HDK), самую современную модульную систему подсветки для ПК-геймеров и энтузиастов.

Chroma HDK полностью интегрирована в экосистему Razer Chroma и предлагает настройку цвета в формате все-в-одном, с возможностью индивидуального управления каждым из светодиодов цепи.

Светодиодные ленты HDK изгибаются в любом направлении, и ими можно подсветить целую комнату, жилую или офисную, создав уникальную атмосферу для игр. Каждая лента и отдельные диоды настраиваются индивидуально, полностью совместимы с Razer Synapse 3, и могут быть синхронизированы со всеми устройствами, поддерживающими Razer Chroma.



Razer Chroma HDK поддерживает 4 канала с возможностью подключения 64 RGB-светодиодов. В коробке поставляются 2 LED-ленты, каждая из которых содержит по 16 светодиодов. В дополнение к этому пользователь может приобрести отдельный комплект расширения Razer Lightpack Extension Kit, в который входят две дополнительные ленты и кабели-удлиннители.



Пользователям доступен выбор из 16.8 млн цветовых оттенков и множества спецэффектов. Благодаря совершенно новой Chroma Studio на Razer Synapse 3 – конфигуратору устройств нового поколения, находящемуся, в данный момент, на этапе бета-тестирования - пользователи могут создавать свои уникальные пресеты, проигрывать отдельные эффекты в зависимости от расположения устройств относительно друг друга, и применять множество иных функций.