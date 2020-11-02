Razer добавляет Chroma RGB на ПК с новой коллекцией аксессуаров Chroma

2 ноября 2020, 9:45

Razer, ведущий мировой лайфстайл-бренд для геймеров, анонсировал RGB контроллер и новые аксессуары, оснащенные Razer Chroma RGB, чтобы обновить настольные решения для всех желающих геймеров.

Новые аксессуары Chroma совместимы с Razer Synapse 3, и их можно настроить так, чтоб они совпадали с бесконечным множеством цветовых комбинаций, а также их можно интегрировать с играми и домашними аксессуарами. Коллекция состоит из следующих устройств:

Контроллер Razer Chroma Addressable RGB: новый ARGB контроллер призван решить проблему синхронизации нескольких ПК-компонентов ARGB с периферийными устройствами с поддержкой Chroma и домашними устройствами от различных производителей, объединив их под эгидой Razer Synapse 3 без необходимости в дополнительном программном обеспечении для управления RGB. Контроллер оснащен SSD-креплениями для удобной интеграции в любую сборку и имеет шесть разъемов ARGB, чтобы к ним можно было подключать вентиляторы ARGB, световые ленты и многое другое. Он обращается к каждому отдельному светодиоду в компонентах ARGB, позволяя пользователям полностью настраивать подключенные устройства с помощью Chroma Studio в Razer Synapse 3. Помимо упрощения управления компонентами сторонних производителей, таких как Enermax, Phanteks, SilverStone Technology, Teamgroup, LianLi и ThermalTake, подключаясь к контроллеру, пользователь получает доступ к портфелю Razer Synapse, включающему интеграцию игр, интеграцию домашних и периферийных устройств.

Razer Base Station V2 Chroma: новая подставка для гарнитуры была переработана, чтобы стать более удобной, прочной и универсальной. Теперь у подставки уменьшенная конструкция с одним выступом, изготовленная из алюминия и снабженная нескользящей основой с Razer Chroma RGB. Base Station V2 Chroma не тратит место впустую – в нижней ее части теперь есть несколько портов, включая два порта USB 3.1 и комбинированный порт 3,5 мм со встроенным аналоговым преобразователем, обеспечивающим объемный звук 7.1. Она будет доступна в черном, розовом (quartz) и белом (mercury) цветах.

Razer Charging Pad Chroma: быстрая, красочная и удобная, новая Razer Charging Pad Chroma поддерживает до 10 Вт мощности для быстрой зарядки телефонов, наушников и т. д. с внешней подсветкой Razer Chroma RGB и мягкой резиновой поверхностью для предотвращения царапин и скольжения.

Razer Mouse Bungee V3 Chroma: новый держатель кабеля для мыши выводит управление кабелями мыши на новый уровень, благодаря алюминиевому корпусу, нескользящей основе и Razer Chroma RGB, движения мыши теперь и плавные, и ярко подсвеченные.

Док-станция Razer Mouse Dock Chroma: разработанная специально для новейших беспроводных мышей от Razer, док-станция Razer Mouse Dock Chroma оснащена магнитной кобурой для быстрого прикрепления и отсоединения мышей от док-станции, противоскользящим основанием для обеспечения устойчивости и Razer Chroma RGB с зарядкой со специальными световыми эффектами, чтобы геймеры могли легко отслеживать уровень заряда батареи. Док-станция однозначно совместима с Razer DeathAdder V2 Pro, Razer Naga Pro, Razer Basilisk Ultimate или Razer Viper Ultimate.



Новая коллекция аксессуаров Razer Chroma была разработана, чтобы предоставить ПК-геймерам более удобный и увлекательный геймплей.



Все новые аксессуары Razer Chroma будут доступны на Razer.com и в зонах продаж RazerStore, а также у ритейлеров с 22 октября.



Razer Chroma Addressable RGB Controller: рекомендованная розничная цена $39.99 USD / €39.99



Razer Base Station V2 Chroma: рекомендованная розничная цена $69.99 USD / €79.99



Razer Base Station V2 Chroma (Mercury/Quartz): рекомендованная розничная цена $79.99 USD / €89.99



Razer Charging Pad Chroma: рекомендованная розничная цена $59.99 USD / €69.99



Razer Mouse Bungee V3: рекомендованная розничная цена $19.99 USD / €24.99



Razer Mouse Bungee V3 Chroma: рекомендованная розничная цена $39.99 USD / €49.99



Razer Mouse Dock Chroma: рекомендованная розничная цена $49.99 USD / €59.99