Razer выпускает Wolverine V2 Chroma - свой самый совершенный контроллер

20 сентября 2021, 10:15

Razer, ведущий мировой лайфстайл бренд для геймеров, объявил о выпуске самого совершенного контроллера в истории - Wolverine V2 Chroma.

Контроллер можно использовать на консолях Xbox Series X|S и Xbox One, а также на ПК. Razer использовала десятилетия конкурентного превосходства и исследований и разработок лучших в своем классе линий периферийных устройств для ПК и воплотила эти знания в совершенно новом Wolverine V2 Chroma. Характеристики включают:



Тактильные кнопки Razer Mecha-Tactile Action Buttons и D-Pad для сверхбыстрого срабатывания и отклика

6 дополнительных многофункциональных кнопок (2 верхних бампера и 4 задних триггера)

Сменные накладки на стики (включая дополнительные куполообразные и более высокие утопленные накладки)

Режим триггера с переключателями для регулировки триггеров

Новый L-образный дизайн и опоры из полностью нескользящего покрытия

Поддержка Razer Chroma RGB



Контроллер Wolverine V2 Chroma является основой новой концепции Razer "Подключайтесь. Соревнуйтесь. Побеждайте.", направленной на демонстрацию конкурентных преимуществ при игре на консоли с продуктами семейства Razer.

ЦЕНА И ДОСТУПНОСТЬ





Razer Wolverine V2 Chroma уже доступен на Razer.com, магазинах Razer и в других точках продажи Razer.



$149.99 USD / €159.99 РРЦ