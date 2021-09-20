Razer выпускает Wolverine V2 Chroma - свой самый совершенный контроллер

Контроллер можно использовать на консолях Xbox Series X|S и Xbox One, а также на ПК. Razer использовала десятилетия конкурентного превосходства и исследований и разработок лучших в своем классе линий периферийных устройств для ПК и воплотила эти знания в совершенно новом Wolverine V2 Chroma. Характеристики включают:
Тактильные кнопки Razer Mecha-Tactile Action Buttons и D-Pad для сверхбыстрого срабатывания и отклика
6 дополнительных многофункциональных кнопок (2 верхних бампера и 4 задних триггера)
Сменные накладки на стики (включая дополнительные куполообразные и более высокие утопленные накладки)
Режим триггера с переключателями для регулировки триггеров
Новый L-образный дизайн и опоры из полностью нескользящего покрытия
Поддержка Razer Chroma RGB
Контроллер Wolverine V2 Chroma является основой новой концепции Razer "Подключайтесь. Соревнуйтесь. Побеждайте.", направленной на демонстрацию конкурентных преимуществ при игре на консоли с продуктами семейства Razer.
ЦЕНА И ДОСТУПНОСТЬ
Razer Wolverine V2 Chroma уже доступен на Razer.com, магазинах Razer и в других точках продажи Razer.
$149.99 USD / €159.99 РРЦ