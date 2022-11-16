Представлен новый контроллер Razer Wolverine V2 Pro

16 ноября 2022, 13:45

Razer, ведущий мировой бренд для геймеров, сегодня объявил о выпуске Wolverine V2 Pro, беспроводного игрового контроллера для консолей PS5 и ПК, оснащенного множеством функций.

Благодаря беспроводной технологии Razer HyperSpeed Wireless, кнопкам Razer Mecha-Tactile Action Buttons, Razer HyperTrigger, 8-позиционному микропереключателю D-Pad, 6 переназначаемым кнопкам и многим другим функциям новый Razer Wolverine V2 Pro обеспечивает максимальную производительность и контроль.

Razer Wolverine V2 Pro создан для оптимальной скорости и контроля. Беспроводной про-контроллер нового поколения оснащен тактильными кнопками Razer Mecha-Tactile Action Buttons с расстоянием срабатывания всего 0,65 мм, что на 30% меньше, чем у среднего мембранного контроллера, для более быстрого нажатия кнопок и улучшенной тактильной чувствительности, позволяющей ощущать каждое нажатие.



Для четкого и точного управления в файтингах 8-позиционный D-Pad с микропереключателями позволяет геймерам чувствовать и слышать каждое направленное нажатие микропереключателей и обеспечивает точность и намеренность движений при выполнении сложных комбо.



Усовершенствованные технологией Razer HyperTrigger, задние триггеры Wolverine V2 Pro идеально подходят для любителей гонок и FPS. Благодаря HyperTrigger геймеры могут переключаться с размеренных полнодиапазонных нажатий для ускорения в гоночных играх на молниеносные щелчки для быстрого выполнения ударов, которые по ощущениям напоминают срабатывание в знаменитых игровых мышах Razer.



Благодаря 6 сменным кнопкам и сменным стикам для больших пальцев Razer Wolverine V2 Pro также предлагает множество настраиваемых схем для любого стиля игры: Геймеры могут настроить 4 дополнительных триггера и 2 пользовательских бампера на свои команды, а также доработать контроллер с помощью 2 дополнительных насадок на большие пальцы для увеличения скорости или точности.



Для дополнительной персонализации контроллер оснащен системой Razer Chroma RGB, предлагающей более 16,8 миллионов цветов и набор эффектов через приложение Razer Controller для iOS и Android.



Чтобы еще больше соответствовать требованиям соревновательных игр, Razer Wolverine V2 Pro оснащен беспроводной связью Razer™ HyperSpeed Wireless. Контроллер обеспечивает сверхбыстрое беспроводное соединение на частоте 2,4 ГГц через прилагаемый USB Type A донгл и гарантирует бесперебойную работу с низкой задержкой на консолях PS5 и ПК.

О RAZER WOLVERINE V2 PRO

- Тактильные кнопки Razer Mecha-Tactile Action Buttons



- 8-позиционный микропереключатель D-Pad



- 6 переназначаемых многофункциональных кнопок



- Razer HyperTrigger



- Аналоговый аудиопорт 5 мм, совместимый с консолями PS5 и ПК (Windows)



- 2 дополнительных колпачка для больших пальцев (высокий вогнутый, короткий выпуклый)



- Razer™ HyperSpeed Wireless 2.4GHz USB Type A dongle



- Проводной кабель USB Type C - USB Type A длиной 8 футов/ 3 м.



- Приблизительный размер: 105,75 мм / 4,16" (Д) x 167,5 / 6,59" (Ш) x 65,2 / 2,56" (В)



- Приблизительный вес: 279 г / 0,61 фунта



Системные требования

- Консоль PS5 или ПК (Windows)



- Подключение к Интернету для приложения Razer™ Controller на iOS и Android



В комплект поставки входит



- Razer Wolverine V2 Pro беспроводной про игровой контроллер



- Razer HyperSpeed Wireless 2.4GHz USB Type A dongle



- Проводной кабель USB Type C - USB Type A длиной 8 футов/ 3 м.



- 2 дополнительных колпачка для больших пальцев (высокий вогнутый, короткий выпуклый)



- Руководство по важной информации о продукте