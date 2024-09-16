Razer Wolverine V3 Pro — беспроводной киберспортивный контроллер для Xbox и ПК

16 сентября 2024, 10:45

Razer анонсировала Razer Wolverine V3 Pro. Этот беспроводной контроллер, официально лицензированный Xbox, сочетает в себе инновационные характеристики и передовые технологии, чтобы переосмыслить соревновательные игры на Xbox и ПК.



Созданный в сотрудничестве с Eric “Snip3down” Wrona, 2-кратного медалиста X Games и 24-кратного чемпиона Halo, и его обратной связью благодаря обширному игровому тестированию, Wolverine V3 Pro обеспечивает производительность, способную изменить соревновательную игру.

Razer Wolverine V3 Pro разработан, чтобы дать геймерам конкурентное преимущество благодаря расширенным возможностям настройки, сверхчувствительному вводу и превосходной эргономике. Он оснащен 4 лепестками со щелчком как на мыши и 2 бамперами для когтевого хвата, триггерами Razer Pro HyperTriggers, высокоточными стиками для больших пальцев с датчиками Холла и беспроводной связью Razer HyperSpeed Wireless — и все это в прочном и удобном корпусе.



Демонстрируя свою приверженность инновациям и сообществу консольных игр, компания Razer расширила состав команды Team Razer, включив в нее Эрика «Snip3down» Врону в качестве своего первого киберспортсмена с геймпадом. Известный как единственный спортсмен, завоевавший медали X-Games в играх Apex Legends и Halo, Snip3down присоединяется к числу лучших спортсменов и организаций, поддерживаемых Razer. Команда Razer воплощает в себе преданность бренда экосистеме киберспорта и поддержку тех, кто расширяет границы соревновательных игр.



Эрик «Snip3down» Врона отметил: «Интуитивно понятный дизайн и настраиваемые функции Wolverine V3 Pro обеспечивают значительное конкурентное преимущество. Это неоспоримый выбор для тех, кто серьезно настроен на победу».

Испытайте более быстрые реакции и одержите верх над соперниками с помощью арсенала настраиваемых элементов управления. Четыре стратегически расположенных задних лепестка с щелчком как на мыши органично интегрированы в эргономичные прорезиненные ручки контроллера и обеспечивают молниеносное срабатывание наравне с ведущими игровыми мышами Razer.Лепестки дополнены двумя тактически расположенными бамперами для когтевого хвата, которые обеспечивают гибкость и одновременно повышают контроль для игроков, использующих когтевой хват. Эти особенности дают геймерам возможность с легкостью выполнять сложные команды, обеспечивая стратегическое преимущество в любом соревновательном сценарии.Воспользуйтесь каждой возможностью с революционными триггерами Razer Pro HyperTriggers. Эти инновационные триггеры предлагают два различных режима, в которых геймеры могут настроить свой контроллер: мгновенное нажатие как на кнопку мыши с нулевым временем хода для непревзойденной скорости или сверхточное аналоговое управление, позволяющее осуществлять движение курка в полном диапазоне. Встроенная технология тактильной обратной связи обеспечивает реалистичную отдачу, позволяя геймерам ощутить интенсивность каждого выстрела.

Никогда не пропускайте важные повороты с новыми высокоточными стиками с датчиками Холла. Эти усовершенствованные аналоговые стики отличаются повышенной точностью и более плавным ходом по сравнению с традиционными моделями. Кольца с защитой от трения и высококачественные материалы обеспечивают долговечность, а настраиваемые параметры чувствительности и мертвой зоны с помощью приложения Razer Controller позволяют добиться более точного и индивидуального управления, что делает их идеальными для любых напряженных игровых сессий.



Оцените непоколебимую отзывчивость, соответствующую требованиям элитных киберспортсменов. Обеспечивая беспроводное соединение с ультранизкой задержкой на частоте 2,4 ГГц через донгл USB Type A, Wolverine V3 Pro обеспечивает быструю и надежную работу, необходимую для соревновательной игры на Xbox и ПК.



Доминируйте на поле боя с непревзойденной скоростью и комфортом. Механико-тактильные кнопки действий Razer сочетают в себе быстрое срабатывание механических переключателей с мягкостью амортизированной резиновой мембраны клавиатуры, обеспечивая приятный и отзывчивый отклик. 8-позиционный подвижный D-Pad обеспечивает исключительное управление для точного ввода направления, что необходимо для выполнения сложных маневров и позволяет геймерам поддерживать максимальную производительность.



С помощью специального приложения Razer Controller, доступного для Xbox и Windows, геймеры могут настраивать чувствительность стиков для больших пальцев, переназначать кнопки в соответствии со своим стилем игры и создавать персональные профили для различных игровых жанров и сценариев, чтобы всегда быть готовыми к новому испытанию.



Razer Wolverine V3 Pro поставляется в специальном чехле, который надежно защищает контроллер, 2 сменных насадки для стиков под большие пальцы, беспроводной донгл и 3-х метровый кабель, обеспечивая готовую к турниру защиту и удобство для геймеров в дороге.



При проводной игре на ПК игроки могут активировать специальный соревновательный режим, чтобы включить частоту опроса 1000 Гц, разработанную специально для соревновательной игры. Эта функция ускорения может быть включена с помощью приложения-компаньона или нажатием нескольких кнопок контроллера, обеспечивая преимущество в матчах с высокими ставками.



Цена - $199,99.