Новое обновление прошивки для Razer Wolverine V2 Pro

14 декабря 2023, 13:45

Мы выпускаем обновление прошивки для Razer Wolverine V2 Pro, которое гарантирует, что ваш контроллер станет более отзывчивым и интуитивно понятным, обеспечивая естественный и высокопроизводительный опыт, которого вы заслуживаете.

Мы слышали мнение пользователей о необходимости настройки мертвых зон и чувствительности наших джойстиков, и наша команда усердно работала над улучшением отзывчивости контроллера. В последнем обновлении мы доработали настройки мертвых зон по умолчанию и внедрили улучшенную калибровку против дрейфа стиков.Результат? Контроллер стал более интуитивным, естественным и готовым к любым игровым действиям.Но мы не останавливаемся на достигнутом - настоящая кастомизация означает передачу управления в ваши руки, поэтому мы добавили функцию "Кастомизация мертвой зоны" в приложение Razer Controller App (доступно на Android и iOS).Кроме того, мы усовершенствовали механизм HyperTrigger, сделав его более быстрым и надежным, что позволяет безупречно выполнять критические, меняющие игру моменты.