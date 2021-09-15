Razer представила обновлённый контроллер Wolverine V2 с RGB-подсветкой Chroma

15 сентября 2021, 10:15

Компания Razer представила обновлённую версию своего геймпада Wolverine V2 для игровых приставок Microsoft Xbox Series X, Series S, а также Xbox One и ПК. Новинка получила название Wolverine V2 Chroma.

Помимо основных клавиш в конструкции контроллера используются 6 дополнительных переназначаемых кнопок Razer Mecha-Tactile Action Buttons. Они оснащены обратной связью и обладают заявленным сроком службы в 3 млн срабатываний. В отличие от предыдущей версии геймпада, производитель предусмотрел в новом Wolverine V2 Chroma четыре дополнительные клавиши, располагающиеся на обратной стороне контроллера и дающие пользователю ещё больше уровня контроля за происходящим на экране.



Дополнительно стоит выделить наличие заменяемых стиков, предназначенных под разные стили игры: короткие закруглённые для более быстрой реакции, а также более длинные и вогнутые для большего контроля. Изменения претерпел и D-Pad — теперь он круглый.

Компания оснастила новинку отсоединяемым кабелем USB Type-C, но, к сожалению, не предусмотрела возможность работы контроллера в беспроводном режиме. Длина кабеля осталась прежней и составляет 3 метра. Кроме того, предусмотрено стандартное 3,5-мм аудиогнездо для подсоединения наушников.



Предыдущая версия контроллера тоже была оснащена подсветкой, но однотонной. Новая версия оборудована фирменной RGB-подсветкой Razer Chroma, управлять которой можно, как и прежде, с помощью приложения Razer Controller Setup For Xbox. С помощью приложения можно также переназначать клавиши и подбирать нужный уровень чувствительности стиков.



Приложение Razer Controller Setup For Xbox позволяет создавать собственные профили и сохранять их в облаке для последующего использования.

Игровой контроллер Razer Wolverine V2 Chromaвыполнен в классическом чёрном цвете. Габариты обновлённой модели остались прежними — 161,5 × 105,8 × 65 мм, а вот вес снизился на 4 грамма и теперь составляет 270 г. Обновлённую версию контроллера Razer Wolverine V2 Chroma производитель оценил в $150.

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