Razer выпускает клавиатуру BlackWidow Tournament Edition Chroma V2

3 августа 2017, 15:15

Razer выпускает в продажу Razer BlackWidow Tournament Edition (TE) Chroma V2, клавиатуру, избранную профессиональными киберспортсменами.



Razer BlackWidow TE Chroma V2 - это компактная механическая клавиатура, разработанная для игроков, ищущих наибольшей скорости реакции. Новая клавиатура использует передовую Технологию Мгновенного Нажатия, позволяющую достигнуть максимальной в классе скорости отклика на нажатие.

Razer BlackWidow TE Chroma V2 предлагает пользователю три типа удостоенных наград переключателей: Зеленый, Оранжевый и Желтый. Бесшумные и быстрые, Желтые переключатели от Razer соответствуют всем требованиям скоростных онлайн-шутеров и игр жанра MOBA. Они обладают непревзойденной скоростью отдачи, снабжены 1.2 мм площадкой нажатия, на 40 процентов быстрее стандартных механических переключателей и были испытаны в самых напряженных игровых сессиях, уверенно выдержав тест из 80 миллионов нажатий.Клавиатура Razer BlackWidow TE Chroma V2 удобна в переноске, использует компактную раскладку без numpad-клавиш и оборудована плетеным отсоединяемым USB-кабелем. Инновационная эргономичная поддержка запястья разработана для максимального комфорта во время игры, и так же может быть отсоединена.Razer BlackWidow TE Chroma V2 снабжена индивидуально подсвеченными клавишами с поддержкой технологии Razer Chroma™, позволяет настройку цветовых схем с выбором из 16.8 млн оттенков и эффектов, и может быть синхронизирована с прочими устройствами от Razer. Платформа Razer Chroma Workshop дает возможность сохранять уникальные настройки подсветки и делиться ими с миллионами игроков по всему миру. Так же многие популярные игры, включая Overwatch и Call of Duty, заранее включают в себя особые цветовые настройки, доступные прямо в меню.Особенности продукта:Механические переключатели Razer с силой нажатия 50 g (Зеленые)Механические переключатели Razer с силой нажатия 45 g (Оранжевые / Желтые)Продолжительность жизни кнопки – 80 миллионов нажатийОтсоединяемый плетеный USB-кабельНастраиваемая подсветка Razer Chroma с 16.8 млн. цветовых оттенков на выборЭргономичная отсоединяемая поддержка запястья на магнитахПередовая Технология Мгновенного НажатияСинхронизация с другими устройствами от Razer