Новая игровая клавиатура Razer BlackWidow V3

8 октября 2020, 13:15

Razer анонсировала новую BlackWidow V3 и BlackWidow V3 Tenkeyless, продолжая наследие первой в мире механической игровой клавиатуры, которая теперь оснащена множеством новых функций и улучшений, чтобы снова занять лидирующие позиции.С момента появления в 2010 году, линейка клавиатур BlackWidow является эталоном, с которым сравнивают все другие механические игровыеклавиатуры; она постоянно обновляется и дополняется новыми технологиями, чтобы поддерживать позицию лидера на рынке. С улучшенными переключателями, колпачками Doubleshot ABS, более яркой подсветкой Razer Chroma RGB, специальными мультимедийными клавишами с цифровым колесиком регулировки и эргономичной подставкой под запястья, BlackWidow V3 представляет собой вершину творения в мире игровых клавиатур.В основе новой BlackWidow V3 — механические переключатели Razer: доступны как Razer Green — с точным и слышимым щелкающим срабатыванием механических переключателей, так и Razer Yellow — с плавным, бесшумным и сравнимым с ощущением от линейных переключателей. Недавно усовершенствованные дополнительными боковыми стенками для лучшей устойчивости, механические переключатели Razer невероятно прочны и способны выдержать до 80 миллионов нажатий клавиш.Следующее улучшение BlackWidow V3 включает в себя колпачки Doubleshot ABS. В отличие от традиционных колпачков с подсветкой, на которых использовались напечатанные буквы, процесс двойного формования подразумевает формование букв в структуру колпачка, а это значит, что они никогда не сотрутся, даже после тысяч часов использования. Для дополнительной прочности и стабильности у колпачков Doubleshot ABS утолщенные стенки, что делает их достаточно стойкими, чтобы выстоять под напором даже самых сильных рук.Оба типа переключателей BlackWidow V3 теперь оснащены новым просвечивающимся корпусом для более яркой и красочной подсветки Razer Chroma RGB. Прозрачный корпус раскрывает истинный блеск и сияние Razer Chroma RGB — от тонких настраиваемых оттенков и затенений до ярких, энергичных световых эффектов. С подсветкой Chroma RGB, интегрированной более чем в 150 игр, динамическая подсветка и погружение в игру выглядят лучше, чем когда-либо.Новшество для BlackWidow V3 — новое многофункциональное цифровое колесико регулировки. Вместе с набором мультимедийных клавиш колесико регулировки можно использовать для управления звуком — воспроизвести, остановить и переключать треки — или перепрограммировать через Razer Synapse 3 на практически любую функцию, например пролистывание страницы или управление подсветкой — полностью на усмотрение пользователя.Также у BlackWidow V3 теперь улучшенный алюминиевый корпус с возможностью внутренней укладки кабелей. Благодаря фрейму, обеспечивающему превосходную стойкость и стабильность даже во время интенсивных игровых сессий, скрытые кабельные каналы позволяют легко укладывать кабели, помогая сохранять рабочий стол опрятным и свободным от путаницы.Завершает ряд улучшений эргономичная подставка под запястья, которой оснащена BlackWidow V3. Она идеально вмещается по всей ширине клавиатуры и обеспечивает прекрасную поддержку запястий для длительных игровых сессий без усталости.Улучшенные механические переключатели Razer, более яркая подсветка Razer Chroma RGB, колпачки Doubleshot ABS, многофункциональное цифровое колесико регулировки, мультимедийные клавиши и эргономичная подставка под запястья — BlackWidow V3 оснащена передовыми компонентами и функциями и продолжает наследие оригинального семейства игровых клавиатур.BlackWidow V3 также доступна в популярной цветовой схеме Quartz (только американская схема раскладки), присоединившись к недавно выпущенной Viper Ultimate и став частью широкого ассортимента периферийных устройств Razer Quartz для геймеров, которым нужно больше цвета на их боевых станциях.BlackWidow V3: $139.99 USD / €149.99 (рекомендованная розничная цена производителя)BlackWidow V3 Tenkeyless: 99.99 USD / €109.99 (рекомендованная розничная цена производителя)