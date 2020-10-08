Новая игровая клавиатура Razer BlackWidow V3

Razer анонсировала новую BlackWidow V3 и BlackWidow V3 Tenkeyless, продолжая наследие первой в мире механической игровой клавиатуры, которая теперь оснащена множеством новых функций и улучшений, чтобы снова занять лидирующие позиции.
С момента появления в 2010 году, линейка клавиатур BlackWidow является эталоном, с которым сравнивают все другие механические игровые клавиатуры; она постоянно обновляется и дополняется новыми технологиями, чтобы поддерживать позицию лидера на рынке. С улучшенными переключателями, колпачками Doubleshot ABS, более яркой подсветкой Razer Chroma RGB, специальными мультимедийными клавишами с цифровым колесиком регулировки и эргономичной подставкой под запястья, BlackWidow V3 представляет собой вершину творения в мире игровых клавиатур.
В основе новой BlackWidow V3 — механические переключатели Razer: доступны как Razer Green — с точным и слышимым щелкающим срабатыванием механических переключателей, так и Razer Yellow — с плавным, бесшумным и сравнимым с ощущением от линейных переключателей. Недавно усовершенствованные дополнительными боковыми стенками для лучшей устойчивости, механические переключатели Razer невероятно прочны и способны выдержать до 80 миллионов нажатий клавиш.
Следующее улучшение BlackWidow V3 включает в себя колпачки Doubleshot ABS. В отличие от традиционных колпачков с подсветкой, на которых использовались напечатанные буквы, процесс двойного формования подразумевает формование букв в структуру колпачка, а это значит, что они никогда не сотрутся, даже после тысяч часов использования. Для дополнительной прочности и стабильности у колпачков Doubleshot ABS утолщенные стенки, что делает их достаточно стойкими, чтобы выстоять под напором даже самых сильных рук.
Оба типа переключателей BlackWidow V3 теперь оснащены новым просвечивающимся корпусом для более яркой и красочной подсветки Razer Chroma RGB. Прозрачный корпус раскрывает истинный блеск и сияние Razer Chroma RGB — от тонких настраиваемых оттенков и затенений до ярких, энергичных световых эффектов. С подсветкой Chroma RGB, интегрированной более чем в 150 игр, динамическая подсветка и погружение в игру выглядят лучше, чем когда-либо.
Новшество для BlackWidow V3 — новое многофункциональное цифровое колесико регулировки. Вместе с набором мультимедийных клавиш колесико регулировки можно использовать для управления звуком — воспроизвести, остановить и переключать треки — или перепрограммировать через Razer Synapse 3 на практически любую функцию, например пролистывание страницы или управление подсветкой — полностью на усмотрение пользователя.
Также у BlackWidow V3 теперь улучшенный алюминиевый корпус с возможностью внутренней укладки кабелей. Благодаря фрейму, обеспечивающему превосходную стойкость и стабильность даже во время интенсивных игровых сессий, скрытые кабельные каналы позволяют легко укладывать кабели, помогая сохранять рабочий стол опрятным и свободным от путаницы.
Завершает ряд улучшений эргономичная подставка под запястья, которой оснащена BlackWidow V3. Она идеально вмещается по всей ширине клавиатуры и обеспечивает прекрасную поддержку запястий для длительных игровых сессий без усталости.
Улучшенные механические переключатели Razer, более яркая подсветка Razer Chroma RGB, колпачки Doubleshot ABS, многофункциональное цифровое колесико регулировки, мультимедийные клавиши и эргономичная подставка под запястья — BlackWidow V3 оснащена передовыми компонентами и функциями и продолжает наследие оригинального семейства игровых клавиатур.
BlackWidow V3 также доступна в популярной цветовой схеме Quartz (только американская схема раскладки), присоединившись к недавно выпущенной Viper Ultimate и став частью широкого ассортимента периферийных устройств Razer Quartz для геймеров, которым нужно больше цвета на их боевых станциях.
BlackWidow V3: $139.99 USD / €149.99 (рекомендованная розничная цена производителя)
BlackWidow V3 Tenkeyless: 99.99 USD / €109.99 (рекомендованная розничная цена производителя)
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