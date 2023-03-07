Новая игровая клавиатура Razer BlackWidow V4 Pro

7 марта 2023, 12:15

Razer объявила о выпуске новой Razer BlackWidow V4 Pro, полноценной клавиатуры для сражений, которая обладает всеми необходимыми функциями для геймеров и любителей ПК, чтобы сделать их игровой набор совершенным.



Благодаря новому командному циферблату Razer Command Dial, специальным макро-клавишам, подсветке Razer Chroma, механическим переключателям Razer, это идеальная клавиатура подойдет для любого любителя компьютерных игр.



Эта последняя итерация удостоенной наград линейки клавиатур BlackWidow от Razer обладает множеством функций, которые подойдут любому геймеру. Command Dial обеспечивает расширенные возможности управления и быстрого доступа к приложениям на рабочем столе и в играх. Клавиатура также может похвастаться RGB-подсветкой Razer Chroma на каждую клавишу и подсветкой RGB с несколькими зонами свечения. Это обеспечивает практически безграничные возможности настройки и погружение в игру.

Командный диск имеет 8 режимов по умолчанию, от масштабирования окна до переключения вкладок браузера. Кроме того, пользователи могут запрограммировать циферблат на 100 пользовательских режимов, что позволит им настроить действие циферблата по часовой стрелке и против часовой стрелки в соответствии с их предпочтениями. Для повседневного использования пользователи могут запрограммировать несколько сочетаний клавиш приложений, таких как регулировка размера кисти Photoshop, переход по временной шкале и другие. Каждый режим можно переключить простым нажатием на диск управления и легко определить по цветной подсветке диска.



Слева от основной раскладки клавиатуры расположены 5 макроклавиш для легкого доступа. С их помощью можно активировать сложные действия, программируемые либо через Razer Synapse, либо с помощью записи макросов "на лету". Кроме того, по краям клавиатуры расположены 3 макро-клавиши, что обеспечивает в общей сложности 8 удобно расположенных клавиш.



Клавиатура BlackWidow V4 Pro создана для полного погружения в игру благодаря технологии Razer Chroma RGB. Клавиатура оснащена подсветкой каждой клавиши, которая ярко светит сквозь прозрачный корпус переключателя, создавая более яркий и насыщенный RGB-эффект. Она усиливается не менее яркой 38-зонной подсветкой, которая распространяется на подставку для запястий из мягкого кожзаменителя с магнитным креплением, создавая еще большее погружение в RGB.



С помощью Razer Synapse пользователи могут синхронизировать не только все свои устройства с поддержкой Razer Chroma RGB, но и другие продукты сторонних производителей Chroma Connect. Для геймеров существует более 200 интегрированных в Chroma игр, в которых RGB-подсветка реагирует в зависимости от действий или ситуаций, происходящих в игре.



Клавиатура оснащена механическими переключателями Razer последнего поколения с возможностью выбора между зелеными переключателями для тактильной обратной связи и желтыми линейными переключателями для плавного и бесшумного действия. Оба варианта переключателей прошли дополнительные испытания и теперь рассчитаны на 100 миллионов нажатий.



К другим примечательным особенностям относятся: USB 2.0 passthrough, съемные разъемы Type C, верхний корпус из прочного алюминиевого сплава 5052, подставки с двойным углом наклона и скорость опроса до 8000 Гц. Наконец, клавиатура имеет 2 слоя звукопоглощающей пены внутри и стабилизаторы с заводской смазкой для улучшения звукоизоляции во время набора текста.



Клавиатура оснащена механическими переключателями Razer последнего поколения

Благодаря множеству макро-клавиш, новому циферблату Razer Command Dial и RGB-подсветке, Razer BlackWidow V4 Pro - это идеальная клавиатура для сражений с максимальным погружением.Механические переключатели Razer (линейные/кликающие)Razer Chroma RGBRazer SynapseВерхний корпус из алюминиевого сплава 5052Двойные ABS колпачки для клавишRazer Command Dial5 выделенных макро-клавиш3 выделенные боковые клавишиСпециальный ролик с 4 выделенными кнопками для носителейUSB 2.0 PassthroughСъемные кабели Type CПена для корпуса и пена для печатной платы в комплектеСмазанные стабилизаторыМагнитная подставка для запястий из мягкой кожиДвустороннее свечение на основном шасси и трехстороннее свечение на подставке для запястийГибридная встроенная память для хранения до 5 профилейЧастота опроса до 8 000 Гц