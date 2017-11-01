Клавиатура Razer Cynosa Chroma не боится пролитого кофе

Cynosa Chroma оборудована мягкими и комфортными для нажатия клавишами, спроектирована с расчетом на надежность и защищена от пролития жидкостей. Каждая из ее кнопок индивидуально подсвечена RGB-светодиодами, что открывает пользователю полный спектр возможностей технологии Razer Chroma в играх и не только.
Для эстетов и ценителей необычных световых решений представлена клавиатура Cynosa Chroma Pro. Ее корпус снабжен 24 настраиваемыми световыми зонами с обратной стороны. Эффект, называемый “underglow”, впервые применяется в клавиатуре от Razer и добавляет еще одно измерение света для полного погружения в игры.
В отличие от прочих бюджетных клавиатур, кнопки Cynosa и Cynosa Chroma Pro имеют индвидуальную подсветку. Пользователь может задать свои настройки, выбрав из 16.8 млн оттенков, или воспользоваться одним из заранее готовых пресетов. Установка таких популярных игр, как Overwatch™, Quake Champions™, Diablo и прочих, открывает уникальные динамические настройки, позволяющие подсветке реагировать на изменения в игре.
Razer Cynosa Chroma и Cynosa Chroma Pro – первые клавиатуры от Razer, поддерживающие Razer Synapse 3 (Beta). Synapse – это программа, позволяющая пользователям настраивать параметры подсветки и производительности устройств, задавать индивидуальные макросы и бинды, иметь к ним доступ на любом компьютере из облака.
Razer Cynosa Chroma
• Мягкие к нажатию клавиши игрового уровня c индивидуальной подсветкой
• Надежный корпус с защитой от пролития жидкостей
• Антигостинг до 10 нажатий
• Подсветка Chroma с 16.8 млн. цветовых оттенков
• Поддержка Razer Synapse
• Полная настройка раскладки с возможностью записи макросов “на лету”
• Функция “Игровой режим”
• 1000 Гц Ультраполлинг
Razer Cynosa Chroma Pro
• Мягкие к нажатию клавиши игрового уровня с индивидуальной подсветкой
• Надежный корпус с защитой от пролития жидкостей
• Антигостинг до 10 нажатий
• Подсветка Chroma с 16.8 млн. цветовых оттенков
• Обратная подсветка Underglow с 24 световыми зонами
• Поддержка Razer Synapse
• Полная настройка раскладки с возможностью записи макросов “на лету”
• Функция “Игровой режим”
• 1000 Гц Ультраполлинг