BIOSTAR анонсировала интеграцию VIVID LED DJ с Razer Chroma

19 июня 2019, 10:45

Компания BIOSTAR, ведущий мировой производитель материнских плат, видеокарт и накопителей данных, провела интеграцию с платформой Razer Chroma, что позволяет синхронизировать игровую подсветку на материнских платах серии BIOSTAR RACING с системой BIOSTAR VIVID LED DJ.

Это даёт возможность по-новому оформить световую среду вашего ПК, подойдя к этому процессу максимально творчески. И это ещё одна причина, по которой стоит выбирать оборудование BIOSTAR, поскольку сплочение с Razer добавит бесконечное цветовое разнообразие оттенков как для всей системы в целом, так и для игровой периферии.



Погружайтесь в свои любимые игры и наслаждайтесь цветовой синхронизацией с клавиатурой, мышью, материнской платой и другими компонентами ПК! Прошли те дни, когда приходилось настраивать отдельно каждое устройство отдельно, что отнимает время и силы, которые можно потратить на игру. BIOSTAR и Razer Chroma – это ИДЕАЛЬНЫЙ синтез технологий!



Модуль Razer Chroma – это аппаратный компонент, который контролирует работу всех устройств Razer Chroma. Он позволяет управлять отдельными светодиодами в диапазоне 16,8 миллионов оттенков, настраивать многочисленные световые эффекты и полностью совместим с Razer Chroma SDK. А облачная синхронизация Razer Synapse позволяет модулям Razer Chroma мгновенно синхронизировать со всеми устройствами, поддерживающими технологию Razer Chroma.



Материнские платы серии BIOSTAR RACING оснащаются подсветкой BIOSTAR VIVID LED DJ, которая синхронизируется с Razer Chroma, благодаря чему создаётся интеллектуальная система подсветки. Поддерживаются следующие модели: BIOSTAR RACING X470GT8, RACING X470GTN, RACING Z370GT6, RACING B360GT5S, RACING B360GT3S и все будущие модели серии RACING.









