Платы BIOSTAR RACING Z370GT6 3-го поколения получили новый яркий дизайн

Компания BIOSTAR представила линейку материнских плат RACING Z370GT6 3-го поколения в рамках популярной серии BIOSTAR RACING, которые дают от использования процессоров Intel Core 8-го поколения для геймеров, моддеров и редакторов контента. Новая линейка материнских плат RACING получила обновлённый дизайн в эффектных чёрно-золотых тонах, в которые оформлена печатная плата и радиаторы. Светодиодная подсветка стала ещё красочнее, а усовершенствованная утилита VIVID LED DJ содержит ещё больше возможностей по контролю над освещением платы. Аппаратная часть стала мощнее и надёжнее благодаря высококачественным твердотельным конденсаторам, двойному BIOS, защите PCI-E и множеству других улучшений, с которыми игры запустятся более плавно, а медиа-программы будут работать без сбоев и зависаний.
Материнские платы BIOSTAR RACING Z370GT6 3-го поколения имеют обновлённый дизайн в чёрно-золотой цветовой схеме. На печатную плату, защиту и радиаторы (в том числе на двойной разъём M.2) нанесена фирменная золотая буква «R».
Внешний дизайн RACING дополняют красочные светодиоды и утилита VIVID LED DJ, которая позволяет настраивать подсветку в трёх зонах на материнской плате – RGB Audio, RGB Header 1 и RGB Header 2. Утилита VIVID LED DJ имеет 10 режимов работы и расширенную настройку цвета, яркости и скорости. Подсветка в каждой зоне настраивается отдельно.
Линейка материнских плат BIOSTAR RACING Z370GT6 имеет расширенную аппаратную и программную защиту. Контроллер вентиляторов A.I. FAN c программной утилитой позволяет легко контролировать температуру системы. Высококачественные радиаторы эффективно рассеивают тепло, а для больших видеокарт предусмотрена защита PCI-E. Интерфейс RACING BIOS стал ещё более наглядным и интуитивным в настройке.
Материнские платы BIOSTAR RACING Z370GT6 оснащены утилитой A.I. FAN для контроля над 5-ю вентиляторами. Утилита A.I. FAN поддерживает вентиляторы PWM и DC и имеет несколько режимов работы. В режиме «Quiet Mode» охлаждение оптимизировано для снижения уровня шума, а в режиме «Full On Mode» достигается максимальная производительность.
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