BIOSTAR представила материнские платы серии RACING B550

25 мая 2020, 16:45

Компания BIOSTAR, ведущий поставщик материнских плат, видеокарт и устройств хранения данных. Компания BIOSTAR сегодня показала новые материнские платы RACING B550GTA и RACING B550GTQ на базе чипсета B550 от AMD.Разработанные для новейших и мощнейших процессоров AMD Ryzen 3-го поколения, материнские платы BIOSTAR RACING B550GTA и RACING B550GTQсозданы быть лучшими в своём классе. Безупречный дизайн, присущий всем материнкам семейства RACING, самые новые технологии и поддержка передового современного оборудования – это успех, не оставляющий никаких шансов конкурентам.Модель RACING B550GTA выполнена в форм-факторе ATX и предназначена для тех, кто хочет собрать полноразмерный игровой ПК с достаточным набором разъёмов и портов, а модель RACING B550GTQ выполнена в форм-факторе Micro-ATX и предлагается для тех, кому нужна вся производительность и технологичность версии ATX, но в корпусе меньшего размера.Обе материнки насыщены новейшими технологиями и создавались, чтобы быть лучшими в своём классе, но при этом оставаться доступными по цене. Новейшая система радиаторов Armor Gear, помимо привлекательного и стильного внешнего вида, также выполняет задачу по отводу избыточного тепла от компонентов материнской платы. Полюбившаяся пользователям зона светодиодной подсветки LED ROCK ZONE RGB позволяет без особых усилий настраивать световые эффекты на материнской плате серии B550 через программное обеспечение VIVID LED DJ.Обе материнки оснащены новым интерфейсом PCIe 4.0 со скоростью передачи данных до 16GT/s, что в 2 раза быстрее, чем PCIe 3.0, с сохранением обратной совместимости устройств. Материнские платы RACING B550GTA и RACING B550GTQ также оснащены разъёмами PCIe M.2 4.0, которые имеют сниженную задержку и скорость передачи данных до 64Гб/с, что вдвое быстрее, чем PCIe M.2 3.0.На обеих моделях поддерживается до 128ГБ двухканальной памяти DDR4 RAM, с возможностью разгона до 3200(OC) через удобный интерфейс BIOS, разработанный в компании BIOSTAR.На задней панели разъёмов находятся сетевые порты: 2.5 GbE LAN на модели B550GTA и GbE LAN на модели B550GTQ, обеспечивающие высокую скорость передачи данных в сети. Также на этих потрясающих платах установлено 4 разъёма USB 3.2 (Gen1) Ports, 1 разъём USB 3.2 (Gen2) Type-C Port, 1 разъём x USB 3.2 (Gen2) Type-A и 3 видео-разъёма, DVI-D, DP Port и HDMI.В общем и целом, материнские платы BIOSTAR RACING B550GTA и RACING B550GTQ являются одними из лучших на рынке в классе B550 и станут оптимальным вложением средств в основу хорошего компьютера. Помимо стильного технологичного дизайна, надёжности и устойчивой долговременной производительности, пользователи материнских плат BIOSTAR получают уверенность в том, что смогут устанавливать на них будущие модели процессоров AMD и получать подходящие, своевременные обновления BIOS. Игры, создание контента или любые ресурсоёмкие операции – материнские платы BIOSTAR RACING B550GTA и RACING B550GTQ уверенно справятся со всеми задачами при разумном уровне затрат.