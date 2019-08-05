BIOSTAR представила материнскую плату RACING X570GT Micro ATX

5 августа 2019, 10:15

Компания BIOSTAR сообщает о новейшем пополнении в линейке материнских плат RACING 4-го поколения, компактной и мощной модели BIOSTAR RACING X570GT.

Плата предназначена для самых требовательных геймеров и оверклокеров и обеспечивает суперскоростной и плавный игровой процесс. RACING X570GT оформлена в характерном стиле RACING Gen 4 и даёт пользователям предостаточно конкурентных преимуществ для защиты в виртуальных мирах.Материнская плата BIOSTAR RACING X570GT, оснащённая новейшим чипсетом X570 для разъёма AMD AM4, поддерживает 4-е поколение процессоров Ryzen и имеет разъём PCI-e 4.0 со скоростью передачи данных вдвое выше, чем у PCI-e 3.0. Также поддерживается 4 модуля памяти DIMM DDR4. Для подключения всего необходимого на борту материнской платы RACING X570GT имеются интерфейсы USB 3.1 Gen1 (5 Гб/с), PCI-e M.2 4.0 (64 Гб/с) и видеовыход HDMI 4K. Специально для оверклокеров предусмотрена возможность установки до 128 ГБ памяти DDR4 со частотой 4000+МГц для самых смелых экспериментов.