BIOSTAR показала материнскую плату Micro-ATX RACING B450GT3

10 августа 2018, 9:15

BIOSTAR расширила линейку материнских плат моделью micro-ATX RACING B450GT3 на базе нового чипсета B450 с поддержкой 1-го и 2-го поколений процессоров AMD Ryzen.

Материнская плата BIOSTAR RACING B450GT3 упакована функциями, которые более свойственные игровым материнкам AM4 High-End: полное управление подсветкой RGB через VIVID LED DJ и 5050 LED FUN ZONE, двойной BIOS с автоматическим восстановлением, защита разъёмов Iron Slot Protection, и всё это на базе фирменной печатной платы BIOSTAR RACING чёрного цвета.





Материнская плата RACING B450GT3 создана для геймеров, которым нужна высокая производительность в компактном форм-факторе micro-ATX. Плата поддерживает оперативную память 4-DIMM DDR4-1866/2133/2400/2666/2933/3200(OC) объёмом до 64 Гигабайт, имеет 1 x разъём USB 3.1 Gen2 Type-C port(10Gb/s), 1 x разъём USB 3.1 Gen2 Type-A port (10Gb/s), 1 x разъём M.2(32Gb/s) и 6 x разъёмов SATA3. Геймеры также оценят звук Hi-Fi 7.1 HD, воспроизводимый через чип Realtek ALC1150 7.1.



Главные особенности



Двойной BIOS



Технология Dual BIOS позволяет хранить копию BIOS на втором микрочипе, и в случае отказа основного BIOS автоматически восстанавливает настройки



Vivid LED DJ



Система управления светодиодной подсветкой RGB LED с возможностью создания уникальных стилей подсветки с помощью 5050 LED Fun ZONE



5050 LED Fun ZONE



Два разъёма 5050 LED с поддержкой различного светодиодного оборудования, такого как вентиляторы, модули памяти и световые ленты.



Защита Iron Slot Protection



Защита Iron Slot Protection усиливает разъёмы PCI-E x16 для работы с тяжёлыми видеокартами во избежание прогибов и искажений.



Fly.net



Материнские платы AMD AM4 RACING оснащаются утилитой FLY.NET, которая оптимизирует интернет-соединение на работу с играми.



Разъёмы I/O



B450GT3 AMD Socket AM4 gaming motherboard





Материнская плата BIOSTAR RACING B450GT3 имеет следующие порты и разъёмы на панели: 1x разъёмPS/2 для мыши/клавиатуры, 1 x разъём USB 3.1 Gen2 (10Gb/s) Type-C Port, 1 x разъём USB 3.1 Gen2 (10Gb/s) Type-A, 2 x разъёма USB 3.1 Gen1 (5Gb/s), 2 x разъёма USB 2.0, 1 x разъём HDMI (разрешение до 4096x2160@30Hz), 1 x разъхём DVI-D (разрещение до 1920x1200 @60Hz), 1 x разъём VGA (разрешение до 1920x1200 @60Hz), 1 x разъём LAN и 6 x разъёмов.



BIOSTAR RACING B450GT3 – это новейшая плата AMD AM4 с поддержкой процессоров AMD Ryzen первого и второго поколений для геймеров, которым нужна мощная материнская плата micro-ATX хорошего среднего уровня.