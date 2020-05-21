BIOSTAR представила новые материнские платы RACING

21 мая 2020, 10:45

Компания BIOSTAR, поставщик материнских плат, видеокарт и устройств хранения данных, представила новые материнские платы RACING B460GTA и RACING B460GTQ, разработанные под новые процессоры Intel 10-го поколения.Материнские платы RACING B460GTA и RACING B460GTQ предназначены для офисного и домашнего использования и оформленны в отличительныестильные цвета BIOSTAR RACING. В связи с повышенным энергопотреблением новых процессоров 10-го поколения, при разработке материнских плат BIOSTAR 400-й серии было уделено повышенное внимание вопросам электропитания и охлаждения. Такие нововведения, как модуль Super Hyper PWM, регулирующий поступление постоянного тока, создают высочайшую точность и стабильность электропитания со 100-процентным фиксированным вольтажом для обеспечения защиты, надёжности и производительности критически важных компонентов материнской платы.Материнские платы RACING B460GTA и RACING B460GTQ имеют одинаковые спецификации и собраны из одинаковых компонентов. Они предназначены для создателей контента и нетребовательных игр. Главным отличием является форм-фактор. Модель RACING B460GTA выполнена в более крупном форм-факторе ATX, в связи с чем она имеет большее количество портов и разъёмов, а модель RACING B460GTQ выполнена в форм-факторе Micro-ATX, что позволяет собрать компьютер меньшего размера, но с такой же высокой производительностью, как и в форм-факторе ATX.Обе материнки насыщены новейшими технологиями и создавались, чтобы быть лучшими в своём классе, но при этом оставаться доступными по цене. Новейшая система радиаторов Armor Gear, помимо привлекательного и стильного внешнего вида, также выполняет задачу по отводу избыточного тепла от компонентов материнской платы. Полюбившаяся пользователям зона светодиодной подсветки LED ROCK ZONE RGB позволяет без особых усилий настраивать световые эффекты на материнской плате серии B460 через программное обеспечение VIVID LED DJ.Материнские платы RACING B460GTA и RACING B460GTQ поддерживают установку до 4-х модулей памяти DIMM DDR4 общим объёмом до 128 гигабайт, а также оснащены интерфейсами PCIe M.2 (32Гб/с) и поддерживают технологию памяти Intel Optane, что позволяет собрать компьютер с производительностью выше среднего уровня.Обе материнки имеют дополнительные разъёмы CPU OPT для вентилятора ЦП, что позволяет с лёгкостью устанавливать современные системы водяного охлаждения, а также системы автоматического контроля температуры и скорости вращения вентиляторов, что обеспечивает своевременный отвод тепла и поддерживает производительность компьютера на оптимальном уровне.Обе материнских платы отличаются высоким качеством сборки и компонентов, среди которых стоит отметить, например, усиленные разъёмы PCIe x16, созданные по эксклюзивной технологии BIOSTAR Iron Slot Protection, что повышает надёжность и срок службы разъёмов и позволяет устанавливать в них тяжёлые по весу видеокарты, а также Супернадёжные Индукторы (Super Durable Inductors), которые благодаря аппаратному контроля электропитания гарантируют высочайшую эффективность подачи электроэнергии и обеспечивают длительный срок службы компонентов.На панели разъёмов обеих материнских плат находятся современные востребованные интерфейсы: HDMI, Display Port и DVI-D, а также 4 разъёма USB 3.2 (Gen 1). Платы можно установить в большинство современных корпусов. Сетевой модуль GbE LAN защищён по технологии Super LAN Surge Protection, которая обеспечивает защиту от статики за счёт отдельного микрочипа для повышения электрической стабильности и предотвращения повреждений от ударов молнии или скачков напряжения.Кроме того, посетив сайт предварительной продажи материнских плат BIOSTAR 400-й серии и зарегистрировав свою покупку через программу BIOSTAR VIP CARE, покупатели получат дополнительную гарантию сроком до 4-х лет для материнских плат серии B460.