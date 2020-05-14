BIOSTAR анонсировала новые материнские платы RACING Z490GTA и RACING Z490GTN

14 мая 2020, 11:15

Компания BIOSTAR объявила о выходе материнских плат RACING Z490GTA и RACING Z490GTN с поддержкой новых процессоров Intel Core 10-го поколения.



Разработанные для большей эффективности и производительности материнские платы BIOSTAR RACING Z490GTA и RACING Z490GTN имеют длительный срок службы и узнаваемый стиль RACING DNA, передавшийся им от флагманской модели RACING Z490GTA EVO.

Подобно старшей модели, материнские платы BIOSTAR RACING Z490GTA и RACING Z490GTN построены вокруг нового разъёма LGA 1200, предназначенного для установки ресурсоёмких процессоров Intel Core 10-го поколения, и оснащены чипсетом новой микроархитектуры Z490. Разработчики BIOSTAR сделали всё, чтобы материнские платы идеально соответствовали спецификациям новых высокоскоростных процессоров, в том числе внедрили такие новшества, как систему стабилизации питания Super Hyper PWM, которая обеспечивает электропитание со 100% фиксированным вольтажом и отличается высокой точностью, производительностью и надёжностью.



Модель RACING Z490GTA выполнена в полноразмерном форм-факторе ATX, а модель RACING Z490GTN представлена в компактном форм-факторе Mini-ITX, что позволяет использовать её для сборки небольшого, но очень производительного компьютера. Также обе модели оснащены радиаторами RACING Armor и светодиодной RGB-подсветкой (LED ROCK ZONE), которой легко управлять через приложение BIOSTAR VIVID LED DJ. Дополнительную подсветку можно подключить через разъёмы RGB 12V LED и ARGB 5V LED, которые поддерживают разнообразное внешнее оборудование.



Предназначенные для геймеров и создателей контента, требующих максимального качества и надёжности, материнские платы BIOSTAR RACING Z490GTA и RACING Z490GTN для полного раскрытия потенциала системы поддерживают до 128 гигабайт оперативной памяти на 4-х разъёмах DIMM в модели Z490GTA и до 64 гигабайт на 2-х разъёмах DIMM в модели Z490GTN. Возможность разгонять память до 4400+ МГц позволяет запускать любые ресурсоёмкие приложения и проводить апгрейд системы на высоком уровне.



Материнские платы RACING Z490GTA и RACING Z490GTN оснащены такими разработками, как Super Durable Inductors, Super Hyper PWM и Tough Power Connector, которые обеспечивает равномерное, безопасное и стабильное питание всей системы, что продлевает срок службы компонентов и бережёт их от повреждений. Обе материнские платы поставляются с новейшей версией BIOS от BIOSTAR, с лёгким режимом EZ для быстрых настроек в процессе работы.



На обеих платах установлен интерфейс PCIe M.2 (32Гб/с) с поддержкой технологии памяти Intel Optane. Также присутствуют сетевые модули WiFi 6 и Intel GbE LAN, обеспечивающие стремительный доступ в Интернет без задержек при проводном или беспроводном подключении. Материнские платы BIOSTAR RACING Z490GTA и RACING Z490GTN полностью готовы к максимальной производительности при передаче данных.

Материнские платы RACING Z490GTA и RACING Z490GTN имеют почти идентичные панели разъёмов с той разницей, что в RACING Z490GTA установлено больше разъёмов из-за её форм-фактора, например, Display Port, а также предусмотрена специальная заглушка панели разъёмов для быстрого подключения и дополнительной защиты. Обе модели имеют по четыре разъёма USB 3.2 Gen1 для скоростной передачи данных и подключения современных высокотехнологичных устройств.



Таким образом, материнские платы RACING Z490GTA и RACING Z490GTN являются наиболее оптимальными моделями на текущий момент благодаря своему выдающемуся дизайну, передовым возможностям и сертифицированной надёжности. Для геймеров, создателей контента и всех, кому нужны высоконадёжные платы с поддержкой новых процессоров Intel 10-го поколения, серия BIOSTAR 400 предлагает варианты с наилучшим соотношением цены и качества.



Кроме того, при регистрации продукции BIOSTAR на сайте VIP CARE пользователи получают 5-летнюю гарантию и другие выгодные предложения. Подробности можно узнать на портале BIOSTAR VIP CARE.



Новые материнские платы 400-й серии, в том числе BIOSTAR RACING Z490GTA и RACING Z490GTN, доступны по предварительному заказу с официальной страницы продаж до 20-го мая. Первые покупатели также получат шанс выиграть специальные призы от компании BIOSTAR.

