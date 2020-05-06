BIOSTAR представила платы Intel 400 SERIES

6 мая 2020, 11:45

BIOSTAR, производитель материнских плат, видеокарт и устройств хранения данных, сегодня показала все новые материнки серии Intel 400, которые поддерживают новейшие процессоры Intel 10-го поколения.

Флагманская линейка новых материнских плат BIOSTAR RACING Z490 состоит из трёх моделей: RACING Z490GTA EVO, RACING Z490GTA и RACING Z490GTN.



Эти флагманские модели RACING принадлежат к топовому сегменту новой четырёхсотой серии материнских плат BIOSTAR, и отличаются изящным дизайном, спортивной внешностью и компонентами класса High-End, на базе которых представлены новейшие технологии.

RACING Z490GTA EVO и RACING Z490GTAМатеринские платы RACING Z490GTA EVO и RACING Z490GTA выполнены в форм-факторе ATX. Они созданы на платформе Intel Z490 и поддерживают новейшие процессоры Intel Core 10-го поколения. Благодаря уникальному дизайну RACING и продуманной RGB-подсветке эти две материнки готовы стать основой любого современного ПК со стилем и грацией, которые могут быть только у материнских плат BIOSTAR. Модели RACING Z490GTA EVO и RACING Z490GTA поддерживают самые желанные возможности, в том числе установку до 128ГБ оперативной памяти RAM и интерфейсы PCIe M.2 (32Гб/с) с поддержкой памяти with Intel® Optane™. Кроме того, модель RACING Z490GTA EVO имеет первую на рынке 16-фазную схему ШИМ, которая обеспечивает сверхустойчивое и эффективное питание всех компонентов платы и гарантирует длительный срок службы.RACING Z490GTNВ серии Z490 также представлена модель RACING Z490GTN. Это выполненный в форм-факторе mini-ITX вариант более старших моделей RACING Z490GTA EVO и RACING Z490GTA, также оснащённый новейшими технологиями и разработками, но в чуть меньшем количестве из-за малых размеров платы. Этот вариант, без сомнений, подойдёт тем, кто хочет собрать небольшой компьютер с современной производительностью и надёжностью.Серия Z490 также получила новый интерфейс BIOS с режимом EZ для быстрого изменения параметров системы, через который можно разгонять совместимую оперативную память до частоты 4400+.RACING B460GTA и RACING B460GTQКомпания BIOSTAR также предлагает серию материнских плат B460, состоящую из двух моделей, RACING B460GTA и RACING B460GTQ. Они предназначены для тех, кому нужна надёжная рабочая плата среднего ценового сегмента. Серия BIOSTAR B460 – это высокое качество сборки с привлекательными функциями и возможностями для геймеров и создателей контента, которые хотят обновить свои компьютеры до новейших спецификаций.

H410MHG and H410MH



В серии BIOSTAR H410 представлены две новых модели H410MHG и H410MH, предназначенных для офисного и коммерческого использования, функции которых направлены на эффективность, стабильность и защиту данных. Материнские платы H410MHG и H410MH – это наилучший выбор по соотношению цены и качества, предлагаемый в 2020 году, подкреплённый высокой производительностью и надёжностью.

Все новые материнские платы BIOSTAR серии Intel 400 будут доступны по предварительному заказу, начиная с 6-ГО МАЯ 2020 года с официальной страницы продаж. Первые покупатели материнских плат Intel 400 Series получат возможность приобрести материнки по специальным ценам от BIOSTAR. Это предложение действует глобально и вскоре будет анонсировано на социальных площадках BIOSTAR. В дополнение к этому все новые продукты можно будет зарегистрировать на специальной странице поддержки клиентов BIOSTAR VIP CARE, чтобы отслеживать гарантийный срок продукта и проводить обслуживание.Компания BIOSTAR разработала одни из самых привлекательных и высоконадёжных материнских плат для нового 10-го поколения процессоров Intel. Материнки оснащены новейшими разработками, такими как 16-фазная схема ШИМ для эффективного и безопасного питания всех компонентов платы, и новый интерфейс BIOS, понятный любому пользователю. Компания BIOSTAR всегда находится на переднем крае стандартов качества высокотехнологичной продукции, будь то игры, создание контента или офисная работа, и её материнские платы будут на протяжение многих лет исправно служить своим владельцам.