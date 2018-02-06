BIOSTAR представила материнскую плату начального уровня A68MDE Micro-ATX FM2+

6 февраля 2018, 9:45

BIOSTAR представила материнскую плату A68MDE micro-ATX для домашних мультимедийных компьютеров.

Эта модель является последним дополнением в линейке материнских плат BIOSTAR AMD FM2+, и она оснащена графическим чипсетом начального уровня AMD Radeon A68H, с поддержкой технологии AMD Dual Graphics. A68MDE поддерживает предыдущие поколения AMD APU и до 32 гигабайт недорогой памяти DDR3 с частотой до 2600МГц при разгоне. BIOSTAR A68MDE позволяет мгновенно сэкономить средства, положившись на не самые новые, но всё ещё эффективные технологии.



Материнская плата BIOSTAR A68MDE выполнена в более компактом форм-факторе micro-ATX. Процессор AMD APU даёт хорошую производительность по графике в сочетании с Hybrid Crossfire, что позволяет пир необходимости быстро апгрейдить систему для игр и других развлечений. И поскольку стоимость памяти DDR4 остаётся высокой, A68MDE позволяет вам сэкономить средства, установив память предыдущего поколения DDR3. В комплекте с платой также поставляется бесплатный антивирус BullGuard.



Характер BIOSTAR A68MDE



Аудио+: HD Audio



· Звук высокого качества с минимальными потерями чёткости.



Видео+: DVI, DX12



· A68MDE имеет встроенный разъём DVI и поддерживает DirectX 12.



Скорость+: USB 3.1 Gen 1 Type-A, два разъёма DDR3-2600+



· Передача данных на скорости до 5 Гбит/с через разъём USB 3.1 Gen 1, что в 10 раз выше, чем USB 2.0. A68MDE поддерживает 2 модуля памяти DDR3 с частотой до 2600МГц при разгоне.



Надёжность+: Влагозащищённая плата, малошумные транзисторы P-Pak MOS



· Влагозащищённая печатная плата отвечает высочайшим критериям плотности и надёжности для защиты от влаги и конденсата. Низкое сопротивление слов платы может снизить потери электрического сигнала.



Защита+: суперзащита от бросков напряжения, защита LAN от бросков напряжения, защита от ЭСР, переключатель USB, антивирусная защита BIOS, защита от сверхтоков/ перенапряжения/ перегрева



· Эти высокотехнологичные функции обеспечивают наилучшую защиту в целях продления срока службы материнской платы.



СДЕЛАЙСАМ+: доступ к разъёмам



· Удобный доступ к компьютеру, быстрая замена дисков и других комплектующих.