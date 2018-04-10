BIOSTAR представила материнские платы начального уровня серии Intel 300

10 апреля 2018, 13:45

Компания BIOSTAR представила две материнских платы micro-ATX начального уровня с новыми чипсетами Intel B360 и H310, BIOSTAR B360MHD PRO и BIOSTAR H310MHD PRO, для офисного и домашнего использования.

B360MHD PRO и H310MHD PRO имеют новые радиаторы BIOSTAR с нано-карбоновым покрытием, более эффективным, чем алюминий; конденсаторы AudioArt, создающие высококлассное звучание и аудио-эффекты Hi-Fi, и технологию Tough Power Enhanced для максимальной выдачи энергии без потерь.



Материнская плата BIOSTAR B360MHD PRO micro-ATX основана на новом чипсете начального уровня B360, который поддерживает процессоры LGA 1151 Intel Core 8-го поколения. Также поддерживается двухканальная память DDR4-2666МГц, один разъём PCI-E 3.0 x16 с усиленной защитной конструкцией и порты USB3.1 Gen1. Среди прочего стоит отметить опцию 6+ и технологию Charger Booster для быстрой зарядки смартфонов.



На панели разъёмов BIOSTAR B360MHD PRO находятся видеовыходы VGA, DVI-D и HDMI 1.4. Также присутствует разъём Gigabit Ethernet, 4 разъёма USB 3.1 Gen1, 2 разъёма USB 2.0, 2 разъёма PS2 и 3 аудио-порта.



Материнская плата BIOSTAR H310MHD PRO micro-ATX оснащена новым чипсетом начального уровня H310, который поддерживает процессоры LGA 1151 Intel Core 8-го поколения. Также поддерживается двухканальная память DDR4-2666МГц, один разъём PCI-E 3.0 x16 с усиленной защитной конструкцией и порты USB3.1 Gen1. Среди прочего стоит отметить опцию 6+ и технологию Charger Booster для быстрой зарядки смартфонов.



На панели разъёмов BIOSTAR H310MHD PRO находятся видеовыходы VGA, DVI-D и HDMI 1.4. Также имеется порт Gigabit Ethernet, 2 разъёма USB 3.1 Gen1, 4 разъёма USB 2.0, 2 разъёма PS2 и 3 аудио-разъёма.



Радиатор с нано-карбоновым покрытием: в серии материнских плат BIOSTAR PRO используются радиаторы с нано-карбоновым покрытием, более эффективным, чем алюминий.Среднепористый карбоновый материал расширяет зону рассеивания тепла для более эффективной проводимости тепла и снижения издержек.



Tough Power Enhanced: для обеспечения длительности службы материнской платы в серии PRO применена технология Tough Power Enhanced, которая справляется с любым током и обеспечивает полный выход энергии без потерь.



Эксклюзивный набор BIOSTAR повышает производительность и стабильность.



· Скорость+: USB3.1 Gen1, SATA3, Smart Speed LAN, Charger Booster



· Аудио+: HD Audio, конденсаторы AudioArt



· Надёжность+: влагозащитная плата, низкий RdsOn, транзисторы P-Pak MOS, технология Tough Power Enhanced



· Защита+: защита от ЭСР, полипереключатель USB, защита от сверхтоков, сверхнапряжения и перегрева, защита Super LAN Surge, защита Super Anti-Surge



· Сделай сам+: зона разъёмов, графический BIOS