BIOSTAR представила доступную плату H110MDE M-ATX класса "Performance"

31 января 2018, 10:15

Компания BIOSTAR представила ещё одну материнскую плату micro-ATX начального уровня – BIOSTAR H110MDE.

Данная модель материнской платы оснащена чипсетом Intel H110 с поддержкой процессорного разъёма Socket LGA 1151 для процессоров Intel Core 7-го и 6-го поколений. BIOSTAR H110MDE является идеальным решением для сборки бюджетного десктопа на базе процессоров Kaby Lake и Skylake. Компактный размер платы гарантирует совместимость с абсолютным большинством корпусов из представленных на рынке. Плата поставляется в комплекте с анитвирусным программным обеспечением BullGuard, которое предоставляется бесплатно.



BIOSTAR H110MDE оснащена чипсетом Intel H110 для процессоров Intel Core 7-го и 6-го поколений, что является отличным вариантом для сборки недорогой системы на базе процессоров предыдущего поколений. Тем не менее H110MDE обладает всеми базовыми характеристиками для ежедневной эффективной работы. На борту имеется два разъёма DIMM с поддержкой до 32ГБ памяти DDR4 2400МГц и один разъём PCI-E 3.0 x16 для установки современных видеокарт и твердотельных накопителей NVMe. Для внешних подключений предусмотрен сетевой модуль Realtek RTL8111G 100МБ/ Ethernet, два разъёма USB 3.1 Gen1 и один внутренний коннектор USB 3.1 Gen1 для подключения портативных устройств на высокой скорости.



Эксклюзивные разработки BIOSTAR обеспечивают стабильность и производительность.



Скорость+: USB 3.1 Gen1, SATA3, Smart Speed LAN, Charger Booster



· BIOSTAR H110MDE имеет высокоскоростные разъёмы для подключения внутренних накопителей SATA3 6Гб/с и разъёмы USB 3.1 Gen1 для мобильных устройств.



Аудио+ даёт высококлассный звук с минимальными потерями чёткости благодаря конденсаторам AudioArt.



Надёжность+: Влагозащищённая плата, малошумные транзисторы P-Pak MOS



В данной категории находятся функции, которые обеспечивают продолжительность срока эксплуатации изделия, такие как защита от погодных условий, влаги и электрошока.



Защита+: защита ЭСР, переключатель USB, защита от сверхтоков, перенапряжения и перегрева, защита от бросков напряжения Super LAN Surge и Super Anti-Surge



Набор защитных мер от перенапряжения, перегрузки, перегрева и бросков напряжения. Встроенная защита Iron Heart следит за работой мощных кулеров ЦП во избежание повреждения печатной платы.



· Набор пользовательских функций для более комфортной настройки BIOS, установки и замены дисков и аксессуаров, и удалённого управления системой через приложение для Android или iOS.



Материнская плата BIOSTAR H110MDE имеет следующие порты ввода-вывода: PS/2 для подключения мыши PS/2, два разъёма USB 3.1 Gen1, два разъёма USB 2.0, один разъём DVI-D с поддержкой разрешения 1920 x 1200 @ 60Hz, один разъём x VGA, один разъём RJ-45 и три аудио-разъёма.



BIOSTAR H110MDE – это идеальная бюджетная материнская плата для сборки системы на базе процессоров Intel Core предыдущих поколений в широко распространённом форм-факторе micro-ATX. Материнская плата H110MDE позволяет собрать компьютер без видеокарты, дополнительно сэкономив средства.