BIOSTAR показала материнскую плату B365MHC Micro ATX

18 июля 2019, 9:45

Компания BIOSTAR, ведущий производитель материнских плат, видеокарт и устройств хранения данных, расширила линейку материнских плат B365 с поддержкой новейших процессоров Intel Core 9-го и 8-го поколений в форм-факторе Micro ATX моделью BIOSTAR B365MHC.

Компактный форм-фактор Micro ATX позволяет установить плату в большинство корпусов. Эта плата занимает мало места, но при этом поддерживает до 32 ГБ памяти DDR4 2666 МГц и имеет сетевой модуль GbE LAN с защитой «Super LAN surge» для обеспечения высокой скорости и стабильности работы. Видеовыход HDMI поддерживает разрешение 4K, а слот расширения PCIe M.2 имеет скорость передачи данных до 32 ГБ/с и поддерживает технологию Intel Optane, которая снижает время загрузки и в целом повышает производительность. Материнская плата BIOSTAR B365MHC основана на универсальном чипсете Intel B365 и оснащена всем необходимым для эффективного использования дома и в офисе.

Материнская плата BIOSTAR B365MHC имеет следующие интерфейсы: 1x PS/2 клавиатура/мышь, 1x VGA, 1x HDMI, 1x GbE LAN, 4x USB 3.1 Gen1, 2x USB 2.0 и 3x аудио-разъёма.



BIOSTAR B365MHC – это новейшая модель на чипсете B365 с передовыми технологиями, среди которых PCIe M.2 32 Гб/с, USB 3.1 Gen со скоростью передачи данных до 5 Гб/с, GbE LAN, поддержка 2-х модулей DIMM DDR4 до 32GB при 2666 Мгц, и всё это в компактном форм-факторе Micro ATX.



Спецификации



Chipset





Intel B365



CPU SUPPORT





Socket 1151 for 9th & 8th Gen Intel® Core, Pentium and Celeron processors



Maximum CPU TDP (Thermal Design Power): 95 Watt



*9th & 8th Generation Intel® CoreTM Processor Family only support 300-Series.



*Please refer to www.biostar.com.tw for CPU support list.



MEMORY





Supports Dual Channel DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2666 MHz



2 x DDR4 DIMM Memory Slots



Max. Supports up to 32GB Memory



Each DIMM supports non-ECC 4/8/16GB DDR4 module



*Please refer to www.biostar.com.tw for Memory support list.



INTEGRATED VIDEO





By CPU model



Supports DX12



Supports HDCP



STORAGE





4 x SATA3 Connectors (6Gb/s)



1 x M.2 Key M 32Gb/s Connector: Supports PCI-E & SATA SSD, Intel® Optane Technology



LAN





Realtek RTL8111H - 10/100/1000Mb/s Controller



CODEC





Realtek ALC887 8-Channel HD Audio



Supports HD Audio



USB





6 x USB 3.1 Gen1 Ports (4 on rear I/Os and 2 via internal headers)



6 x USB 2.0 Ports (2 on rear I/Os and 4 via internal headers)



EXPANSION SLOT





1 x PCI-E 3.0 x16 Slot



2 x PCI-E 3.0 x1 Slots



REAR I/O





1 x PS/2 Mouse



1 x PS/2 Keyboard



4 x USB 3.1 Gen1 Ports



2 x USB 2.0 Ports



1 x HDMI Connector



1 x VGA Port



1 x LAN port



3 x Audio Jacks



INTERNAL I/O





1 x USB 3.1 Gen1 Header (each header supports 2 USB 3.1 Gen1 ports)



2 x USB 2.0 Headers (each header supports 2 USB 2.0 ports)



4 x SATA3 6Gb/s Connectors



1 x Front Audio Header



1 x Front Panel Header



1 x CPU Fan Connector



1 x System Fan Connector



1 x 4-Pin Power Connector



1 x 24-Pin Power Connector



1 x Clear CMOS Header



1 x COM Port Header



DIMENSION





Micro ATX Form Factor Dimension: 22.8cm x 17.7 cm ( W x L )



OS SUPPORT





Supports Windows 10(64bit)



*BIOSTAR reserves the right to add or remove support for any OS with or without notice.



ACCESSORIES





2 x SATA Cables



1 x I/O Shield



1 x DVD Driver



1 x Quick Guide