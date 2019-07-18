BIOSTAR показала материнскую плату B365MHC Micro ATX

Компания BIOSTAR, ведущий производитель материнских плат, видеокарт и устройств хранения данных, расширила линейку материнских плат B365 с поддержкой новейших процессоров Intel Core 9-го и 8-го поколений в форм-факторе Micro ATX моделью BIOSTAR B365MHC.Компактный форм-фактор Micro ATX позволяет установить плату в большинство корпусов. Эта плата занимает мало места, но при этом поддерживает до 32 ГБ памяти DDR4 2666 МГц и имеет сетевой модуль GbE LAN с защитой «Super LAN surge» для обеспечения высокой скорости и стабильности работы. Видеовыход HDMI поддерживает разрешение 4K, а слот расширения PCIe M.2 имеет скорость передачи данных до 32 ГБ/с и поддерживает технологию Intel Optane, которая снижает время загрузки и в целом повышает производительность. Материнская плата BIOSTAR B365MHC основана на универсальном чипсете Intel B365 и оснащена всем необходимым для эффективного использования дома и в офисе.
Материнская плата BIOSTAR B365MHC имеет следующие интерфейсы: 1x PS/2 клавиатура/мышь, 1x VGA, 1x HDMI, 1x GbE LAN, 4x USB 3.1 Gen1, 2x USB 2.0 и 3x аудио-разъёма.
BIOSTAR B365MHC – это новейшая модель на чипсете B365 с передовыми технологиями, среди которых PCIe M.2 32 Гб/с, USB 3.1 Gen со скоростью передачи данных до 5 Гб/с, GbE LAN, поддержка 2-х модулей DIMM DDR4 до 32GB при 2666 Мгц, и всё это в компактном форм-факторе Micro ATX.
Спецификации
Chipset
Intel B365
CPU SUPPORT
Socket 1151 for 9th & 8th Gen Intel® Core, Pentium and Celeron processors
Maximum CPU TDP (Thermal Design Power): 95 Watt
*9th & 8th Generation Intel® CoreTM Processor Family only support 300-Series.
*Please refer to www.biostar.com.tw for CPU support list.
MEMORY
Supports Dual Channel DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2666 MHz
2 x DDR4 DIMM Memory Slots
Max. Supports up to 32GB Memory
Each DIMM supports non-ECC 4/8/16GB DDR4 module
*Please refer to www.biostar.com.tw for Memory support list.
INTEGRATED VIDEO
By CPU model
Supports DX12
Supports HDCP
STORAGE
4 x SATA3 Connectors (6Gb/s)
1 x M.2 Key M 32Gb/s Connector: Supports PCI-E & SATA SSD, Intel® Optane Technology
LAN
Realtek RTL8111H - 10/100/1000Mb/s Controller
CODEC
Realtek ALC887 8-Channel HD Audio
Supports HD Audio
USB
6 x USB 3.1 Gen1 Ports (4 on rear I/Os and 2 via internal headers)
6 x USB 2.0 Ports (2 on rear I/Os and 4 via internal headers)
EXPANSION SLOT
1 x PCI-E 3.0 x16 Slot
2 x PCI-E 3.0 x1 Slots
REAR I/O
1 x PS/2 Mouse
1 x PS/2 Keyboard
4 x USB 3.1 Gen1 Ports
2 x USB 2.0 Ports
1 x HDMI Connector
1 x VGA Port
1 x LAN port
3 x Audio Jacks
INTERNAL I/O
1 x USB 3.1 Gen1 Header (each header supports 2 USB 3.1 Gen1 ports)
2 x USB 2.0 Headers (each header supports 2 USB 2.0 ports)
4 x SATA3 6Gb/s Connectors
1 x Front Audio Header
1 x Front Panel Header
1 x CPU Fan Connector
1 x System Fan Connector
1 x 4-Pin Power Connector
1 x 24-Pin Power Connector
1 x Clear CMOS Header
1 x COM Port Header
DIMENSION
Micro ATX Form Factor Dimension: 22.8cm x 17.7 cm ( W x L )
OS SUPPORT
Supports Windows 10(64bit)
*BIOSTAR reserves the right to add or remove support for any OS with or without notice.
ACCESSORIES
2 x SATA Cables
1 x I/O Shield
1 x DVD Driver
1 x Quick Guide