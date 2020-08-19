BIOSTAR показала материнскую плату A520MH V6.0 MICRO-ATX

Сегодня компания Biostar с гордостью анонсировала новейшую материнскую плату A520MH V6.0 Micro-ATX с чипсетом на базе архитектуры AMD A520.
Стильный дизайн материнки, выполненной в характерном чёрном цвете, придётся по душе всем пользователям. Новая материнская плата A520MH V6.0 от компании BIOSTAR создана надёжной и долговечной, а её размеры и функциональность обеспечат выдающуюся производительность, обусловленную поддержкой новейших передовых процессоров AMD Ryzen.
Материнская плата A520MH V6.0 идеально подходит для повседневных рабочих задач и развлечений за счёт поддержки 64 гигабайт оперативной памяти DDR4 на двух разъёмах 2 DIMM с возможностью разгона памяти до частоты 3200+ МГц.
На борту новой материнки A520 нашлось место и для разъёма PCIe 3.0 со скоростью передачи данных до 8 ГТ/с с улучшенной передачей сигнала и повышенной целостностью данных. Также присутствует и разъём PCIe M.2 32 Гб/с, скорость работы которого в 5 раз превышает скорость интерфейса SATA III 6 Гб/с при сниженных задержках.
Материнская плата A520MH V6.0 также оснащена фирменной технологией электропитания BIOSTAR «Digital PWM», которая повышает общую эффективность работы материнки и установленных комплектующих, имеет более высокие динамические характеристики и обеспечивает сверхнадёжную подачу электропитания, подкреплённую собственной технологией BIOSTAR «A.I FAN», которая автоматически регулирует скорость вращения вентилятора для обеспечения оптимального уровня охлаждения в зависимости от нагрузки на ЦП. Благодаря этому поддерживается такая температура вашего ПК, которая гарантирует оптимальную производительность и экономию электроэнергии.
Материнская плата A520MH V6.0 также оснащена интерфейсом HDMI 4K2K с поддержкой видео в формате 4K для вывода изображения высочайшего качества на современные мониторы и телевизоры высокого разрешения с кристально чистой детализацией и реалистичными оттенками для просмотра высококачественного контента, телешоу, сериалов и фильмов с популярных сервисов вроде YouTube или Netflix.
Задняя панель A520MH V6.0 оснащена всеми необходимыми современному человеку разъёмами: 4 x USB 3.2 (Gen1), 2 x USB 2.0, 2 x PS/2 для мыши и клавиатуры, а также разъёмом VGA и вышеупомянутым высокотехнологичным разъёмом HDMI 4K2K.
Кроме того, материнская плата A520MH V6.0 имеет три ауди-разъёма на базе аудиочипа Realtek ALC887 с поддержкой вывода звука в формате 7.1 для получения максимально чистого и реалистичного звука для домашнего кинотеатра. Проводное подключение к Интернету обеспечивается через сетевой интерфейс Realtek Gigabit LAN, который гарантирует стабильное подключение к сети с нулевыми задержками для стрима и онлайн-игр.
Таким образом, материнская плата A520MH V6.0 от компании BIOSTAR является прекрасным выбором для тех, кому нужен стабильный современный компьютер для бизнеса и повседневных задач с поддержкой новых процессоров AMD Ryzen, подкреплённый современными технологиями и высочайшим качеством сборки BIOSTAR. Материнская плата A520MH V6.0 от компании BIOSTAR обеспечит комфортное потребление контента, участие в онлайн-играх и выполнение офисной работы.
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