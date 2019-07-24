BIOSTAR выпустила плату H310MHP Micro ATX

24 июля 2019, 11:45

Компания BIOSTAR, ведущий производитель материнских плат, видеокарт и устройств хранения данных, показала плату серии H310 с поддержкой новейших процессоров Intel Core 9-го и 8-го поколений, Pentium и Celeron в компактном форм-факторе Micro ATX, BIOSTAR H310MHP.

Эта небольшая материнская плата легко справится как с офисными программами, так и с домашними цифровыми развлечениями.Эта материнская плата разработана для пользователей, которым не нужны все навороты флагманских моделей, а требуется надёжная рабочая лошадка, и Micro ATX H310MHP – это именно такой вариант. Она поместится в абсолютное большинство компьютерных корпусов без компромиссов по качеству и возможностям подключения. BIOSTAR H310MHP поддерживает до 32ГБ памяти DDR4 2666 МГц, GbE LAN, HDMI с разрешением 4K, 6 портов USB для подключения внешних устройств, вместо карт расширений, и позволяет пользоваться Интернетом, запускать офисные программы, смотреть онлайн-видео высокого разрешения и играть в игры, не беспокоясь о качестве или скорости. Немало внимания было уделено питанию материнской платы. 5-фазная схема питания и 8-контактный разъём питания CPU, в отличие в от других брендов, обеспечивают важнейший компонент вашего ПК, мощный процессор, стабильным питанием для максимальной производительности.