Париж і Марсель з'єднали високошвидкісними потягами

20 июня 2025, 14:15

Оператором перевезень виступила італійська залізнична компанія Trenitalia, яку минулого року визнали найкращою в Європі. Перший рейс за маршрутом "Париж – Марсель" вирушив у дорогу 15 червня 2025 року.

Поїзд долає приблизно 750 кілометрів між містами в середньому всього за 3 години 20 хвилин, а ціни на квитки стартують від 23 євро. Для порівняння, поїздка автомобілем між Парижем і Марселем займає близько 7 годин.Потяги за цим маршрутом відправлятимуться протягом дня з Парижа з 5:55 до 19:04, а з Марселя – з 6:52 до 18:49 вечора.Залізничний маршрут курсуватиме між Ліонським вокзалом Парижа та марсельською станцією Сен-Шарль, із зупинками в Ліоні, Авіньйоні та Екс-ан-Провансі.