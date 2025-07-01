У Європі запустили один із найдовших залізничних маршрутів

1 июля 2025, 13:45

Польський перевізник PKP Intercity відкрив новий нічний поїзд, що напряму з’єднує Варшаву з хорватським узбережжям.

Новий напрямок розрахований на зростаючий попит серед туристів, які подорожують між Польщею та Хорватією влітку, повідомляє Euronews.Рейси стартували 28 червня — саме тоді в дорогу вперше вирушив «Адріатичний експрес». Він прямує з Варшави до курортного міста Рієка на півночі Хорватії.Маршрут триває приблизно 19 годин і проходить через Польщу, Чехію, Австрію та Словенію. Потяг курсуватиме чотири рази на тиждень.