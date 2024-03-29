Польща та Україна планують підписати угоду про гарантії безпеки, — Шмигаль

«Ми підписали сім угод з безпеки з країнами – учасницями НАТО. Очікуємо на підписання подібної угоди з Польщею», — сказав прем'єр.
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