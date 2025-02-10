Укрзалізниця запускає ексклюзивний потяг для військових до Дня закоханих

10 февраля 2025, 8:45

Подорож «Потягом до тебе» триватиме більше двох годин, починаючись і завершуючись на головному вокзалі.

Для пасажирів, які їхатимуть саме 14 лютого, будуть подарунки.- Відправлення 14 лютого у Львові – о 18:56.- Відправлення 15 та 16 лютого у Львові о 16:11 та 18:56Ціни стартують від 300 гривень.

Знайти потяг в «Армії+» можна буде за запитом «Львів – Львів-Романтичний». Якщо не всі квитки на «Потяг до тебе» придбають захисники, то надлишок виставлять на вільний продаж у застосунку Укрзалізниці за добу до відправки кожного рейсу.