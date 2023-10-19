19 октября 2023, 12:15

Варшава передасть Харкову три потяги метро, що складаються з 18 вагонів. Кожен вагон розрахований на приблизно 40 сидячих місць, а загальна місткість становить від 265 до 273 пасажирів.



Потяги потребують переобладнання на ширину колії, що використовується в Харкові. Це займе деякий час. Після проведення підготовчих робіт потяги будуть поступово введені в експлуатацію.