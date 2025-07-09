“Повітряна тривога” додав функцію сповіщення про хвилину мовчання

Компанії Ajax Systems та Stfalcon представили оновлення застосунку “Повітряна тривога” версії 6.4, яке дає змогу доєднуватися до загальнонаціональної хвилини мовчання.
Користувачі отримуватимуть push-сповіщення щоранку о 9:00, як нагадування про вшанування памʼяті загиблих Героїв разом з усією країною.
Сповіщення можна персоналізувати:
- обрати чоловічий або жіночий голос;
- українську чи англійську мову;
- налаштувати гучність;
- вмикати або вимикати сповіщення в будь-який момент.
Оновлення поступово ставатиме доступним всім користувачам на iOS та Android. Якщо застосунок не оновився автоматично, варто оновити його вручну або встановити повторно. Після оновлення слід перевірити, чи активоване сповіщення про хвилину мовчання у налаштуваннях.
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