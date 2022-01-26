Biostar выпустила материнские платы H610MX-E и H610MH для чипов Intel Alder Lake

26 января 2022, 11:45

Компания Biostar анонсировала материнские платы с обозначением H610MX-E и H610MH на наборе системной логики Intel H610. Обе новинки имеют форм-фактор Micro ATX с размерами 208 × 236 мм.

Допускается установка процессоров Intel в исполнении LGA 1700: речь идёт о чипах Core двенадцатого поколения семейства Alder Lake. Есть два слота для модулей оперативной памяти DDR4-1866/2133/2400/2666/2933/3200 суммарным объёмом до 64 Гбайт.



Подсистема хранения данных может объединять четыре устройства с интерфейсом SATA 3.0 и твердотельный модуль М.2 2240/2260/2280 с интерфейсом PCIe 3.0 x4 или SATA. Для дискретного графического ускорителя предусмотрен разъём PCIe 4.0 x16. Кроме того, доступен слот PCIe 3.0 x1 для дополнительной карты расширения.



Новинки снабжены гигабитным сетевым контроллером Intel I219V и звуковым кодеком ALC897 формата 7.1. Интерфейсный блок включает гнездо PS/2 для мыши или клавиатуры, разъёмы HDMI и D-Sub, два порта USB 3.2 (Gen1) и четыре порта USB 2.0, гнездо для сетевого кабеля и аудиогнёзда.

Различие между платами заключается в том, что модель H610MX-E получила коннектор M.2 (E Key), который позволяет подключить адаптер беспроводной связи Wi-Fi 6 или Wi-Fi 6E.

(С) 3dnews.