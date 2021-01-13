BIOSTAR анонсировала новые платы на базе Intel 500

13 января 2021, 10:15

Компания BIOSTAR анонсировала новейшие материнские платы 500-й серии, созданные для процессоров Intel 11-го поколения Rocket Lake-S.



С самого начала 2021 года BIOSTAR сделала сильный ход, начав производство первой партии сверхновых материнских плат 500-й серии, разработанных под новейшие процессоры Intel 11-го поколения. На данный момент в серии представлено 6 моделей под различные задачи и потребности.



Две материнки из шести представлены под брендом VALKYRIE (Валькирия). Ими стали Z590 VALKYRIE (ATX) и Z590I VALKYRIE (Mini-ITX) – новые флагманы BIOSTAR. Обе модели собраны из лучших высококачественных компонентов, имеют передовую функциональность и как будто были созданы для того, чтобы стать лидерами высоких технологий в данном сегменте.

Боевые цвета Валькирии, золотой и розовый, создают мощный эффект на матово-чёрной печатной плате, оснащённой абсолютно новыми защитными радиаторами. В таком оформлении новая Z590 VALKYRIE – это настоящее произведение искусства.

Особое внимание разработчики уделили отводу тепла, и по этой причине материнские платы VALKYRIE прекрасно справляются с любыми нагрузками без риска перегрева, в том числе благодаря цельномедным радиаторам с обратной стороны, которые своим пассивным охлаждением дополнительно усиливают систему активного охлаждения.



Модель Z590 VALKYRIE разработана в двух форм-факторах, ATX и Mini-ITX. Оба варианта поддерживают новейшие геймерские видеокарты с интерфейсом PCIe 4.0, а также имеют множество других интереснейших наворотов, которые будут работать гарантировано стабильно благодаря невероятной 22-фазной подсистеме питания, созданной инженерами BIOSTAR.

В линейке BIOSTAR RACING также произошли новогодние обновления, среди которых стоит отметить новые защитные радиаторы. Эти материнки выглядят круто и стильно. Они оснащены компонентами из чистой меди, которые способствуют пассивному отводу тепла и поддерживают низкую температуру плат RACING.

Материнские платы RACING Z590GTA (ATX) и RACING B560GTQ (Micro-ATX) выполнены на чёрных печатных платах с акцентами серого и голубого цвета.



На материнках RACING имеются популярные у пользователей фичи VIVID LED DJ, BIOSTAR RGB SYNC и LED ROCK ZONE для создания подсветки. Стабильная работа плат обеспечивается собственной 14-фазной подсистемой питания BIOSTAR. Именно поэтому геймеры и создатели контента должны в первую очередь обратить внимание на новые материнки BIOSTAR RACING 500-й серии, поскольку они дают наилучший практический результат.



Также в серии BIOSTAR Intel 500-й серии представлены две базовых рабочих модели, H510MH/E 2.0 (Micro-ATX) и the H510MX/E 2.0 (Micro-ATX). Они предназначены для домашних и офисных компьютеров. Обе материнки, H510MH/E 2.0 и H510MX/E 2.0, воплощают в себе всё лучшее из предовой и широко востребованной линейки BIOSTAR «H» категории бизнес-класса. Многие профессионалы давно признали эти платы высоконадёжными и доступными, а компания BIOSTAR позиционирует их как лучшие материнские платы для бизнеса, и новые модели не стали исключением из этого правила. Материнские платы H510MH/E 2.0 и H510MX/E 2.0 являются наилучшими платами для типовых офисных и домашних компьютеров, и позволяют перейти на использование новейших процессоров Intel 11-го поколения на базе супернадёжной платформы от BIOSTAR.

В заключение, новый арсенал материнских плат Intel серии 500 от BIOSTAR - это новый шаг от бренда. Благодаря новым классным элементам дизайна и огромному количеству великолепных функциональных возможностей, смешанных с известным качеством и долговечностью продукции BIOSTAR, поклонники могут с уверенностью оценить новейшую линейку материнских плат Intel серии 500.