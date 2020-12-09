Платы Biostar на AMD B550 и X570 получили поддержку Smart Access Memory

Компания Biostar сообщила, что её материнские платы на базе микросхем системной логики AMD 500-й серии получили поддержку технологии Smart Access Memory (SAM).
Технология позволяет центральному процессору серии Ryzen обращаться сразу ко всему объёму видеопамяти дискретных графических ускорителей Radeon. Благодаря этому в некоторых играх удаётся получить дополнительную прибавку к производительности.
Для получения поддержки технологии Smart Access Memory (SAM) производитель предлагает загрузить и установить новую версию BIOS для своих материнских плат:
Biostar Racing X570GT8;
Biostar Racing X570GTA;
Biostar Racing X570GT;
Biostar Racing B550GTA;
Biostar Racing B550GTQ;
Biostar B550MH;
Biostar A520MH;
Biostar B550M-SILVER.
Помимо этого, Biostar рассказала, как активировать SAM в прошивке материнской платы. Для этого нужно:
Войти в BIOS;
Перейти во вкладку «Продвинутые настройки» (Advanced);
Выбрать параметр «PCI Subsystem Settings»;
Включить «Above 4G Decoding» и «Re-size BAR Support»
Нажать F10 на клавиатуре для сохранения настроек и перезагрузки.
Компания также пообещала выпустить в текущем месяце новые версии BIOS с поддержкой технологии Smart Access Memory (SAM) для материнских плат на базе чипсетов AMD 400-й серии. В число последних у производителя входят следующие модели: Racing X470GT8, Racing X470GTA, Racing X470GTQ, Racing X470GTN, X470MH, X470NH, Racing B450GT3, Racing B450GT, B450MX, B450MHC, B450MH и B450NH.
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