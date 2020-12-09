Платы Biostar на AMD B550 и X570 получили поддержку Smart Access Memory

9 декабря 2020, 9:45

Компания Biostar сообщила, что её материнские платы на базе микросхем системной логики AMD 500-й серии получили поддержку технологии Smart Access Memory (SAM).



Технология позволяет центральному процессору серии Ryzen обращаться сразу ко всему объёму видеопамяти дискретных графических ускорителей Radeon. Благодаря этому в некоторых играх удаётся получить дополнительную прибавку к производительности.

Для получения поддержки технологии Smart Access Memory (SAM) производитель предлагает загрузить и установить новую версию BIOS для своих материнских плат:Biostar Racing X570GT8;Biostar Racing X570GTA;Biostar Racing X570GT;Biostar Racing B550GTA;Biostar Racing B550GTQ;Biostar B550MH;Biostar A520MH;Biostar B550M-SILVER.Помимо этого, Biostar рассказала, как активировать SAM в прошивке материнской платы. Для этого нужно:Войти в BIOS;Перейти во вкладку «Продвинутые настройки» (Advanced);Выбрать параметр «PCI Subsystem Settings»;Включить «Above 4G Decoding» и «Re-size BAR Support»Нажать F10 на клавиатуре для сохранения настроек и перезагрузки.