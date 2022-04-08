Новые материнские платы GIGABYTE под AMD Ryzen 7

8 апреля 2022, 12:15

GIGABYTE представляет линейку материнских плат на базе чипсетов AMD X570, B550, A520, X470, B450 с расширенной конфигурацией, которые идеальным образом подходят для применения совместно с процессором AMD Ryzen 7 5800X3D и реализованной в составе ЦП прогрессивной технологии 3D V-Cache.



В прошлом году на выставке COMPUTEX компания AMD анонсировала технологию 3D V-Cache для серверных процессоров, а в январе этого года в рамках выставки CES 2022 представила Ryzen 7 5800X3D – первый в мире процессор для настольных ПК, в котором также реализована технология 3D V-Cache. Новый процессор оснащен L3-кэш памятью суммарным объемом 96 Мбайт и обеспечивает прирост производительности на 15% применительно к игровым приложениям формата 1080p (по сравнению с ЦП AMD Ryzen9 5900X), что, несомненно, заинтересует многочисленных поклонников современных компьютерных видеоигр.

Подтверждая статус ведущего производителя материнских плат, компания GIGABYTE уже на начальном этапе проектирования уделяет самое пристальное внимание вопросам взаимодействия и совместимости изделий с новыми процессорами. Кроме того, команда инженеров GIGABYTE тесно сотрудничает с коллегами из подразделения научно-исследовательских разработок в составе AMD, с целью всесторонней проверки актуальных версий микрокода AMD BIOS AGESA, реализуя все преимущества в новейших версиях BIOS применительно к материнским платам GIGABYTE X570, B550, A520, X470 и B450 серии, которые помогают раскрыть потенциал новых процессоров AMD в полном объеме. Выполнив процедуру обновления микрокода BIOS для материнской платы, пользователи могут на практике оценить преимущества процессоров AMD в специализированных ресурсоемких и игровых приложения, получив существенный прирост производительности.Актуальные версии BIOS для материнских плат GIGABYTE, совместимых с процессором AMD Ryzen™7 5800X3D, доступны для загрузки на соответствующих страницах продуктов GIGABYTE в разделе <Материнские платы>. Чтобы оценить преимущества нового ЦП в составе платформы на базе материнской платы GIGABYTE, пользователям предлагается обновить микрокод BIOS с помощью утилит BIOS и Q-Flash или воспользоваться фирменной функцией Q-Flash Plus, средствами которой можно выполнить указанную процедуру без необходимости устанавливать в систему процессор, модули ОЗУ и графическую плату (достаточно подключить к системе только блок питания).