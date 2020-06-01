GIGABYTE анонсирует материнские платы AORUS B550-серии для процессоров AMD

1 июня 2020, 15:15

GIGABYTE анонсирует новые материнские платы AORUS B550-серии, способные раскрыть потенциал процессоров AMD Ryzen 3-поколения.

Материнские платы AORUS B550-серии открывают отличную перспективу для устройств с шинным интерфейсом PCIe 4.0 в составе относительно недорогих настольных ПК и предлагают обширный набор востребованных функций, в частности 16-фазный цифровой модуль питания и прогрессивную систему охлаждения, которые отличает высокая энергоэффективность и стабильное питание с запасом по мощности для ЦП и чипсета. Некоторые модели материнских плат AORUS B550-серии оснащены портами высокоскоростного интерфейса USB 3.2 Gen2 и новейшим WiFi-модулем, а также предустановленным экраном секции портов ввода-вывода и компонентами категории Ultra Durable, предлагая дополнительные возможности для успешного решения широкого спектра задач средствами ПК среднего ценового диапазона.



Подсистема питания материнских плат AORUS B550-серии варьируется в зависимости от модели, таким образом пользователь всегда может выбрать оптимальный продукт исходя из бюджета и конфигурации системы. Например, можно выбрать модели, в которых реализована схема питания 10 + 3 фазы или 12 + 2 фазы на базе цифрового PWM-контроллера и силовых DrMOS-компонентов, или остановить свой выбор на цифровой 16-фазной схеме флагманской модели B550 AORUS MASTER, если требуется подсистема питания максимальной мощности (до 70 А на каждую фазу, суммарная нагрузка до 1120 А). Что касается изделий, адресованных поклонникам форм-фактора Mini-ITX, – подсистема питания модели B550I AORUS PRO AX организована по схеме 6 + 2 фазы средствами цифрового VRM-модуля на базе силовых компонентов DrMOS (максимальная нагрузка по току для каждой фазы до 90 А). Таким образом, даже такое компактное решение способно в полном объеме раскрыть разгонный потенциал процессоров 3-поколения AMD Ryzen™ для настольных ПК, на фоне сбалансированного энергопотребления платформы в течение всего периода эксплуатации изделия.



Помимо прогрессивной подсистемы питания, материнские платы AORUS B550-серии производства компании GIGABYTE выгодно отличает высокоэффективная система охлаждения. Например, материнская плата B550 AORUS PRO и старшие модели продуктовой линейки оснащены радиаторами Direct Touch с тепловыми трубками прямого контакта, которые составляют единое целое с массивом пластин Fins-Array. Реализованная схема успешно справляется с охлаждением зоны VRM-модуля под нагрузкой даже самых мощных ЦП, обеспечивая своевременный отвод тепла и стабильность характеристик системы, в том числе в режиме Overclocking. Благодаря оптимальным образом организованному теплоотводу, средствами радиаторов и базовой пластины на тыльной стороне печатной платы, предустановленной планке секции портов ввода/вывода и экранированной аудиоподсистеме, материнская плата B550 AORUS MASTER отвечает самым высоким требованиям, предъявляемым к изделиям подобного класса, привлекая стильным дизайном и выдающимися характеристиками.



Материнские платы B550-серии компании GIGABYTE оснащены M.2-разъемами шинного интерфейса PCIe 4.0, благодаря которым пользователи могут на практике оценить молниеносную скорость передачи данных на операциях чтения/записи твердотельных PCIe 4.0-накопителей, совместно с другими компонентами и процессорами 3-поколения AMD Ryzen для настольных ПК. На всех материнских платах AORUS B550-серии установлены фирменные M.2-радиаторы, обеспечивающие надлежащее охлаждение высокоскоростных твердотельных M.2-накопителей. Кроме того, на B550 AORUS MASTER три M.2-разъема PCIe 4.0 x4 утилизируют PCIe-линии непосредственно от процессора, такое схемотехническое решение предусматривает возможность распределять полосу пропускания шинного интерфейса между портами PCIe® и M.2-разъемами, при этом скорость записи созданного на базе M.2 NVMe SSD-накопителей массива уровня RAID 0 может достигать 12700 Мбайт/с, таким образом потенциал быстродействия графических PCIe® 4.0-плат и твердотельных накопителей раскрывается в полном объеме.



Варианты подключения ПК на базе материнских плат AORUS B550-серии к сетевой инфраструктуре реализовано всеми возможными средствами, при этом часть функций может быть обновлена в будущем. Материнские платы AORUS форм-фактора ATX и Mini-ITX обеспечивают скорость Ethernet-соединения до 2,5 Гбит/с, что в 2,5 раза превышает быстродействие типового соединения Gigabit Ethernet. Некоторые модели плат AORUS B550-серии оснащены модулем беспроводной связи, в частности, на плате B550 AORUS PRO AC установлен модуль Intel WiFi 802.11ac, а материнские платы B550I AORUS PRO AX и B550 AORUS MASTER укомплектованы модулем Intel WiFi6 802.11ax и антенной 2T2R с высоким коэффициентом усиления, комплекс обеспечивает молниеносное подключение и впечатляющую скорость передачи до 2,4 Гбит/с. Благодаря высокоскоростному Ethernet-контроллеру и прогрессивному WiFi-модулю пользователи могут выбирать вариант подключения, наиболее предпочтительный с точки зрения надежности и эффективной передачи данных. Коммуникационные возможности материнских плат AORUS B550-серии представлены также портами интерфейса USB 3.2 Gen 2 (обеспечивается передача данных на скорости до 10 Гбит/с), в том числе разъемом на материнской плате (реализован на некоторых моделях) для подключения портов USB Type-C™ на фронтальной панели системного блока, что очень удобно для подключения соответствующих внешних устройств. Предустановленный экран для защиты секции портов ввода/вывода на всех материнских платах AORUS B550-серии обеспечивает точное позиционирование изделия внутри шасси при сборке системы.



Изделия GIGABYTE B550-серии поставляются вместе с новейшей версией технологии Q-Flash Plus. Пользователи могут легко обновить микрокод BIOS, даже не устанавливая на плату процессор, модули ОЗУ и дискретную графику. Достаточно подготовить USB-накопитель с нужной версией BIOS, подключить к плате блок питания и инициировать загрузку. Все проблемы несовместимости версии BIOS материнской платы с приобретенным оборудованием остаются в прошлом! На платах B550-серии реализован обновленный, интуитивно понятный пользовательский интерфейс оболочки BIOS Setup, который предоставляет пользователям широкие возможности в части настройки ключевых параметров системы, в том числе, с целью повышения производительности и определения разгонного потенциала платформы.



Материнские платы AORUS B550-серии производства компании GIGABYTE выгодно отличает эстетичный дизайн, возможность организовать подсветку средствами фирменной функции RGB Fusion и светодиодов (в том числе, программируемых RGB LED-линеек) и выбрать с помощью функции Smart Fan предпочтительную схему охлаждения наиболее критичных зон, а также ряд других полезных функций и технологий, которые, несомненно, будут востребованы конечными пользователями. Платы AORUS B550-серии спроектированы на базе высококачественных компонентов в рамках концепции GIGABYTE Ultra Durable, комплекс мер обеспечивают стабильную работу и продолжительный срок службы изделий. Благодаря применению твердотельных конденсаторов, прогрессивному цифровому модулю питания и энергосберегающим технологиям (фирменная функция Smart Fan) энергообеспечение и охлаждение ключевых компонентов системы реализовано на самом высоком уровне. Материнские платы AORUS – это отличный выбор для тех, кому нужна современная высокопроизводительная система, кто предпочитает самостоятельно осваивать передовые технологии, параллельно приобретая неоценимый опыт.