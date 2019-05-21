GIGABYTE анонсирует обновление микрокода BIOS

21 мая 2019, 14:15

Компания GIGABYTE представляет обновление микрокода BIOS для материнских плат на базе чипсетов AMD X470 и AMD B450.

Обновив BIOS, пользователи получают полноценную поддержку процессоров AMD Ryzen нового поколения. Новые версии микрокода BIOS для материнских плат на базе чипсетов AMD X370 и AMD B350 планируется выпустить до конца текущего месяца.



Накануне анонса процессоров AMD Ryzen нового поколения, инженеры GIGABYTE успешно протестировали материнские платы GIGABYTE с обновленным микрокодом BIOS на предмет полноценной совместимости с новейшими ЦП компании AMD. Чтобы оценить потенциал процессоров AMD Ryzen нового поколения в полном объеме, пользователям предлагается загрузить с официального сайта компании GIGABYTE новейшую версию BIOS (версия F40 и более актуальные) и выполнить несложную процедуру обновления микрокода средствами встроенной фирменной утилиты.



“По мере развития полупроводниковых технологий микропроцессоры становятся все более мощными, предлагая более высокий уровень производительности. Для пользователей, желающих обновить свои системы, совместимость между новыми процессорами и оригинальными платформами, на которых они работают – один из принципиальных вопросов”, – комментирует событие г-н Джексон Су (Jackson Hsu, директор Департамента разработки продуктов GIGABYTE Channel Solutions. “Инженеры GIGABYTE выполнили огромный объем работы для того, чтобы на момент анонса нового поколения процессоров AMD Ryzen™ материнские платы GIGABYTE и AORUS были полностью совместимы с новейшими ЦП компании AMD. Мы блестяще справились с поставленной задачей и предлагаем оценить на практике все то лучшее, что способна предложить новая прогрессивная платформа”.



Обновленные версии микрокода BIOS для материнских плат GIGABYTE AM4 уже доступны для загрузки с официального сайта GIGABYTE. Несложная процедура обновления микрокода BIOS для материнских плат GIGABYTE платформы AMD AM4 (до версии F40 и более актуальной), открывает перед соответствующими изделиями возможность в полном объеме поддерживать процессоры AMD Ryzen™ нового поколения.