ASUS выпускает обновление BIOS для материнских плат

19 января 2018, 9:15

Обновление BIOS материнских плат ASUS нацелено на защиту от уязвимостей процессоров, связанных со спекулятивным исполнением команд и непрямым предсказанием ветвлений.



Компания ASUS осознает, что текущая версия микрокода процессоров Intel может быть подвержена недавно выявленным уязвимостям безопасности. Наша команда усердно работает над выпуском обновлений прошивок для материнских плат ASUS, которые поддерживают процессоры Intel Core™ 6-го, 7-го и 8-го поколений, а также процессоры Intel Core серии X для платформ X99 и X299.

Мы рекомендуем пользователям обновить BIOS своих систем, загрузив последнюю версию соответствующей прошивки, как только она появится на официальном сайте нашей компании. Мы также советуем им ознакомиться с информацией Центра безопасности Intel, где, в частности, представлены меры по идентификации уязвимостей и защите от из воздействия.



