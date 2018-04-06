6 апреля 2018, 11:45

Обновление BIOS для материнских плат MSI

Компания MSI объявляет о доступности новой прошивки BIOS, которая реализует поддержку RAID-массивов с прямым подключением к процессору на платформе Intel.

По данным теста CrystalDiskMark 6.0.0, подобные RAID-массивы отличаются значительно большей скоростью чтения и записи по сравнению с обычными.

Функция M.2 Genie, доступная на материнских платах MSI, облегчает и упрощает процесс настройки массива RAID0 на базе твердотельных накопителей, установленных в порты M.2.

Чтобы воспользоваться преимуществами новой технологии, убедитесь, что она поддерживается вашей материнской платой MSI, а BIOS вашей платы обновлен до последней версии.

Скачать последнюю версию прошивки BIOS можно на официальной странице соответствующей модели.
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