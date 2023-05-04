Обновление BIOS для материнских плат MSI

4 мая 2023, 11:15

Работая в тесном контакте с AMD, специалисты MSI разрабатывают аппаратное обеспечение с учетом официальных технических рекомендаций.

Результатом их труда стал выпуск новой прошивки BIOS для материнских плат MSI, предназначенных для процессоров AMD Ryzen 7000-й серии.

Согласно AMD, процессоры Ryzen 7000X3D не поддерживают полностью повышение тактовой частоты или напряжения питания над стандартными значениями. Это относится к параметрам CPU Ratio и CPU Vcore. С другой стороны, для оптимизации работы памяти можно использовать технологию AMD EXPO, при этом для обеспечения стабильности компьютерной системы на повышенных частотах памяти увеличивается напряжение CPU SoC.Чтобы увеличение напряжения CPU SoC не сопровождалось риском повреждения процессора, AMD рекомендует устанавливать его для процессоров Ryzen 7000X3D в определенном диапазоне.Вот почему в новой версии BIOS для материнских плат MSI будет введено ограничение на напряжение питания CPU SoC, причем как для Ryzen 7000X3D, так и для остальных чипов серии Ryzen 7000. Мы настоятельно рекомендуем всем владельцам таких процессоров обновить BIOS, а также применять достаточное охлаждение, например системы водяного охлаждения с 280-миллиметровыми радиаторами.