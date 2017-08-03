Материнские платы MSI B350/A320 GAMING И PRO SERIES поддерживают AMD RYZEN 3B350

3 августа 2017, 13:15

MSI сообщает, что все материнские платы, выполненные на чипсетах X370, B350 и A320, серий GAMING и PRO уже поддерживают новую линейку процессоров Ryzen 3.

Кроме этого, выбирая материнскую плату MSI B350/A320, вы получаете лучшую производительность и эффективность при использовании новейших двух и четырехядерных процессоров AMD RYZEN. MSI представляет первую в мире технологию увеличения производительности и стабильности памяти DDR4 за одну секунду на материнских платах для процессоров AM4 - A-XMP. За счет A-XMP, обладатели материнских плат MSI AM4 могут легко и просто настраивать тайминги памяти и ее частоту до оптимальных значений всего за один клик, обеспечивая тем самым лучшую производительность и стабильность. A-XMP также поддерживает модули памяти DDR4 с повышенными частотами. Функция A-XMP доступна через настройки BIOS на всех материнских платах MSI AM4.MSI продолжает создавать материнские платы с выдающейся производительностью на чипсетах B350/A320. Если вы ищите высокопроизводительные и доступные материнские платы для процессоров AM4 с уникальным функционалом для компьютерных игр или профессионального использования, модели MSI B350 / A320 Series - лучший выбор.