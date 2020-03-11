Материнские платы MSI серии B450 MAX

11 марта 2020, 12:45

MSI, производитель материнских плат, с гордостью представляет две новые модели серии B450 MAX: B450 GAMING PRO CARBON MAX WIFI и B450M BAZOOKA MAX WIFI.

Оптимизированные под современные процессоры Ryzen третьего поколения, эти платы сумеют удовлетворить потребности широкого круга пользователей, в том числе и любителей компьютерных игр.

Как и другие платы подсерии GAMING PRO CARBON, версия MAX отличается оригинальным дизайном, который придется по вкусу всем геймерам, желающим собрать стильный компьютер на базе процессора Ryzen третьего поколения. Плата поддерживает гибко регулируемую подсветку Mystic Light, способную отображать миллионы различных цветов и 17 динамических визуальных эффектов. Среди реализованных на ней интерфейсов имеется USB 3.2 Gen2 с пропускной способностью до 10 Гбит/с. Аудиосистема Audio Boost 4 с премиальными аппаратными компонентами, дополненными программными эффектами Nahimic 3, выдает высококачественный звук. На плате реализована полноценная система охлаждения с большим радиатором для силовых элементов и отдельными радиаторами M.2 Shield для твердотельных накопителей. Для быстрого и удобного обновления BIOS служит кнопка Flash BIOS.



Обладая весьма выгодным соотношением цена/производительность, модель B450M BAZOOKA MAX WIFI представляет собой первую материнскую плату MSI данного класса, выполненную в форм-факторе Micro-ATX и оснащенную встроенным беспроводным модулем Wi-Fi. Она оснащается чипом BIOS емкостью 32 МБ, что позволило реализовать в удобном интерфейсе Click BIOS полноценную поддержку процессоров AMD Ryzen третьего поколения. Среди имеющихся интерфейсов можно отметить высокоскоростные и стабильные Turbo M.2 и USB 3.2 Gen1. Завораживающий звук студийного качества в играх гарантирует аудиосистема Audio Boost. На плате имеются разъемы для подключения светодиодных лент (по паре для адресуемой и неадресуемой подсветки).

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