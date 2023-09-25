Новые материнские платы MSI серий Z790 MAX и B760

25 сентября 2023, 12:45

Компания MSI объявляет о выходе материнских плат для процессоров Intel Core 12-го, 13-го и следующего поколений: новой линейки MAX на базе чипсета Z790 и моделей форм-фактора micro-ATX на базе чипсета B760.

Представленные в виде четырех серий (MEG, MPG, MAG и PRO), платы MSI Z790 MAX и B760 в сочетании с передовыми процессорами Intel призваны обеспечить еще более высокий уровень производительности и предоставить еще более широкие возможности для геймеров, авторов контента и всех прочих пользователей.

Все модели линейки Z790 MAX наделены мощной системой питания. На флагманской MEG Z790 GODLIKE MAX она представлена 26 фазами по схеме Duet Rail со 105-амперными силовыми модулями, однако даже модель начального уровня серии PRO может похвастать 16-фазной системой питания Duet Rail с силовыми модулями по 80 ампер.Помимо подачи стабильного электропитания, платы серии Z790 MAX обладают массой других достоинств, среди которых стоит особо выделить наличие беспроводного модуля новейшего стандарта Wi-Fi 7, который использует каналы связи шириной 320 МГц и повышает максимальную теоретическую скорость передачи данных до 5,8 Гбит/с. Устройства, совместимые с Wi-Fi 7, способны отправлять и принимать данные одновременно по множеству частотных диапазонов и каналов. Для пользователя это выражается в более быстрой работе сетевого соединения, особенно при загруженном эфире. Кроме того, в Wi-Fi 7 схема модуляции улучшена с 1024-QAM до 4096-QAM, что означает повышенную скорость передачи данных и увеличенную емкость сети.Игровые модели линейки Z790 MAX поддерживают режим PCIe 5.0 для слотов M.2, причем для охлаждения устанавливаемых в них накопителей имеются радиаторы Shield Frozr с удобным безвинтовым креплением. Кроме того, на платах серии MEG используются радиаторы с магнитным креплением.Все модели серий MPG и MEG Z790 наделены эксклюзивным гибридным внутренним разъемом JAF1, который позволяет получить с помощью разветвителя дополнительные разъемы для подключения подсветки и вентилятора.В качестве аксессуара к новым платам доступна карта расширения USB 4.0 PD100W, впервые показанная на выставке Computex-2023. Она вставляется в слот PCIe 4.0 x4 и предлагает по паре портов USB 4.0 и DisplayPort 1.4. Интерфейс USB 4.0 – это не только подключение периферийных устройств на скоростях до 40 Гбит/с, но и электропитание по стандарту Power Delivery мощностью до 100 Вт.Серия MEG Z790 MAX состоит из двух моделей: MEG Z790 GODLIKE MAX и MEG Z790 ACE MAX. Их предшественницы MEG Z790 привнесли много нового в функциональность серии, и все это сохранено и улучшено в MEG Z790 MAX.В платах MEG Z790 MAX используется система питания Duet Rail, насчитывающая до 26+2 фаз со 105-амперными силовыми модулями. Также имеется все необходимое для эффективного охлаждения: алюминиевый кожух, U-образный радиатор с тепловой трубкой для силовых элементов, термопрокладки с теплопроводностью 7 Вт/(м·K). Для слотов PCIe и M.2 поддерживается режим PCIe 5.0 с пропускной способностью 128 ГБ/с.И на MEG Z790 GODLIKE MAX, и на ACE MAX присутствуют эксклюзивные радиаторы M.2 Shield Frozr с безвинтовым и магнитным креплениями. В наличии также приборная панель M-Vision – 4,5-дюймовый сенсорный дисплей для отображения системной информации и разгона компьютера одним касанием. Как уже было отмечено выше, обе модели MEG MAX могут похвастать скоростным беспроводным модулем новейшего стандарта Wi-Fi 7 с оригинальной антенной EZ Antenna.