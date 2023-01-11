MSI представляет материнские платы на базе платформы B760

11 января 2023, 14:45

В прошлом году компания Intel выпустила платформу Z790, нацеленную на геймеров и компьютерных энтузиастов, а в году нынешнем мы ожидаем новую платформу – B760.

Материнские платы MSI уже вызвали большой интерес у массового пользователя, ведь они обладают уникальным дизайном и отличными характеристиками. Что же предлагает нам всем платформа B760?

MSI предлагает материнские платы на базе платформы B760 в трех сериях: MPG, MAG и PRO. В массовой серии имеются черная модель TOMAHAWK и белая MORTAR. Они оснащаются 12-фазной системой питания Duet Rail с 75-амперными силовыми модулями DrMOS и 6-слойной печатной платой формата 2oz, что гарантирует стабильное электроснабжение процессора. Поддерживается интерфейс Lightning Gen5 PCIe и до трех встроенных слотов M.2 Gen4. Охлаждение осуществляется большими радиаторами, причем для слотов M.2 также предусмотрены радиаторы M.2 Shield Frozr.Серия PRO сохраняет строгий дизайн с геометрически четкими элементами, который будет гармонично смотреться в компьютере, используемом в современном офисе или студии. Своими характеристиками эти платы отлично соответствуют потребностям профессионалов. На них используется 12-фазная система питания Duet Rail, поддерживаются интерфейсы Lightning Gen4 PCIe и M.2. Защиту от перегрева обеспечивают большой радиатор на силовых элементах и радиаторы для твердотельных накопителей.Для любителей миниатюрных форм-факторов ITX предлагается модель MPG B760I EDGE WIFI DDR4. В ее облике выделяется серебристо-белый алюминиевый радиатор. Система питания состоит из 8 фаз с прямым подключением на базе 90-амперных силовых модулей DrMOS, а печатная плата формата 2oz насчитывает 8 слоев – все это создает отличные условия для работы процессоров Intel Core 13-го поколения. На плате имеется пара слотов M.2, поддерживается интерфейс Lightning Gen5 PCIe.Что еще делает серию B760 интересной? В ней представлены материнские платы с поддержкой памяти как DDR4, так и DDR5. Все модели со встроенным модулем Wi-Fi наделены новейшим контроллером Intel стандарта Wi-Fi 6E, а также проводным контроллером стандарта 2.5G Ethernet. Кроме того, в их конструкции используется предустановленная панель ввода/вывода, а у слотов M.2 имеются удобные защелки EZ M.2.Материнские платы MSI серии B760 будут представлены с 5 по 9 января на выставке CES-2023 в павильоне MSI (The Venetian / Veronese #2402-2406). Это будет первое за три года появление MSI на CES в офлайн-формате. Помимо серии B760 и соответствующих компьютерных сборок посетители также смогут увидеть отмеченные наградами CES продукты, включая материнскую плату MEG Z790 GODLIKE, ПК с водяным охлаждением, ПК в белом оформлении и новейший твердотельный накопитель стандарта PCIe 5.0.