MSI добавила обновление безопасности Intel TXE 3.0 в BIOS своих материнских плат

28 ноября 2017, 11:15

В целях устранения серьезных проблем безопасности материнские платы MSI получили обновление с поддержкой новой технологии Intel Trusted Execution Engine (TXE) 3.0.

Задачей этой технологии является защита персональной информации на аппаратном уровне.



В ходе недавнего исследования Intel были обнаружены уязвимости, которые потенциально могли открыть злоумышленникам несанкционированный доступ к возможностям и секретам платформы, а также секретам сторонних производителей, находящимся под защитой технологии Intel TXE. В связи с этим Intel выпустила обновление Intel TXE 3.0, устраняющее обнаруженные проблемы безопасности.





К настоящему моменту все материнские платы MSI серий 100, 200 и 300 поддерживают новейшую версию технологии Intel TXE 3.0 через обновление BIOS и установку свежих версий ПО. MSI всегда уделяла большое внимание вопросам безопасности и борьбы с хакерами, что гарантирует пользователям материнских плат MSI самые безопасные условия работы. MSI не прекращает работу в этом направлении и при необходимости будет выпускать дополнительные обновления безопасности.



Для достижения максимальной безопасности обновите BIOS вашей материнской платы до последней версии. Поддерживаемые модели:



300-ая серия материнских плат GAMING и PRO

200-ая серия материнских плат GAMING и PRO

100-ая серия материнских плат GAMING и PRO

