25 июля 2022, 16:15

Платы MSI 600-й серии поддерживают процессоры Intel следующего поколения

MSI объявила об обновлении прошивки BIOS для своих материнских плат, которое обеспечивает поддержку процессоров Intel следующего поколения.

Будучи ведущим производителем материнских плат, MSI стремится постоянно улучшать свою продукцию с учетом потребностей геймеров, в том числе посредством регулярной оптимизации прошивки. Ее новая версия делает материнские платы MSI 600-й серии совместимыми с готовящимися к скорому выходу процессорами Intel. Для обновления прошивки воспользуйтесь удобными инструментами, доступными с платами MSI: утилитой M-Flash или кнопкой Flash BIOS.

Скачать новую версию BIOS можно со страниц техподдержки соответствующих устройств – через глобальный сайт MSI.
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