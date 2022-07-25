Платы MSI 600-й серии поддерживают процессоры Intel следующего поколения

25 июля 2022, 16:15

MSI объявила об обновлении прошивки BIOS для своих материнских плат, которое обеспечивает поддержку процессоров Intel следующего поколения.

Будучи ведущим производителем материнских плат, MSI стремится постоянно улучшать свою продукцию с учетом потребностей геймеров, в том числе посредством регулярной оптимизации прошивки. Ее новая версия делает материнские платы MSI 600-й серии совместимыми с готовящимися к скорому выходу процессорами Intel. Для обновления прошивки воспользуйтесь удобными инструментами, доступными с платами MSI: утилитой M-Flash или кнопкой Flash BIOS.Скачать новую версию BIOS можно со страниц техподдержки соответствующих устройств – через глобальный сайт MSI.