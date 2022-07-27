Обновленный микрокод BIOS для GIGABYTE 600-серии активирует поддержку Intel Core

27 июля 2022, 15:15

GIGABYTE готовит к выпуску обновление микрокода BIOS для материнских плат Intel 600-серии, которое обеспечит совместимость платформы с процессорами Intel Core нового поколения.



Компания GIGABYTE тесно сотрудничает с корпорацией Intel с целью предлагать нашим клиентам системы, которые отличает максимальная производительность, надежность и совместимость различных компонентов на фоне безупречной работы устройств на протяжении всего срока эксплуатации. В ожидании грядущего анонса процессоров Intel Core нового поколения команда разработчиков GIGABYTE подготовила тщательно отлаженный микрокод BIOS специально для материнских плат Z690, B660 и H610-серии. Таким образом, владельцам этих продуктов представляется отличная возможность самостоятельно оценить на практике потенциал новых ЦП Intel, как только они появятся на рынке.



Средствами утилит GIGABYTE BIOS или Q-Flash, а также с помощью фирменной технологии Q-Flash Plus пользователи смогут обновить микрокод BIOS материнских плат GIGABYTE без установки в систему процессора, модулей ОЗУ и даже без дискретной графической платы. Загрузить актуальную версию обновления BIOS применительно к конкретной материнской плате можно на соответствующей странице продукта, посетив официальный сайт компании GIGABYTE.