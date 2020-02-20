Платы GIGABYTE TRX40 обеспечивают поддержку AMD Ryzen Threadripper 3990X

20 февраля 2020, 12:15

Компания GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd., ведущий производитель материнских плат, графических 3D-ускорителей и других ключевых компонентов для настольных ПК, уведомляет все заинтересованные стороны о том, что материнские платы серии TRX40 полностью совместимы с новейшим процессором Ryzen Threadripper 3990X компании AMD.

Материнские платы GIGABYTE TRX40 оснащены передовой подсистемой питания ключевых компонентов и высокоэффективной системой охлаждения, кроме того, актуальное обновление микрокода BIOS обеспечивают максимальную производительность новейших процессоров AMD, и в этом контексте вопросы изначальной совместимости материнских плат с ЦП семейства Ryzen Threadripper были решены еще на стадии проектирования изделий.



Параллельно с анонсом новейшего 64-ядерного ЦП компании AMD производители материнских плат представили соответствующие обновления микрокода BIOS с целью обеспечить гарантированную совместимость материнских плат TRX40-серии с указанным процессором. Изначально материнские платы GIGABYTE серии TRX40 разрабатывались для совместного применения с процессором, ориентированным на энтузиастов, в этом контексте мощная подсистема питания, организованная по схеме 16 + 3 фазы, и реализованная высокоэффективная система охлаждения призваны усилить аппаратную составляющую новой платформы. Всестороннее тестирование и проверка функционала BIOS были завершены до выпуска процессора, а обновленная версия микрокода BIOS стала доступна для загрузки на официальном сайте GIGABYTE непосредственно перед анонсом ЦП. Средствами эксклюзивной функции Q-Flash Plus можно обновить BIOS материнской платы GIGABYTE серии TRX40 без необходимости устанавливать в систему процессор и модули ОЗУ, достаточной подключить блок питания и установить в специальный USB-разъем накопитель с предварительно скопированной на него актуальной версией микрокода BIOS. Обновление гарантирует максимальную производительность платформы, совместимость с широким перечнем устройств сторонних производителей и стабильную работу системы.



Обновленные версии микрокода BIOS для материнских плат GIGABYTE серии TRX40 уже размещены на официальном сайте компании доступны для загрузки. Выполнив процедуру обновления, пользователи могут самостоятельно оценить прирост производительности на примере конкретных приложений, а также возросший потенциал системы в целом.



