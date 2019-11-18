Новые материнские платы MSI на базе чипсета AMD TRX40

18 ноября 2019, 10:45

MSI объявляет о выпуске новых флагманских моделей, созданных на базе чипсета TRX40 и предназначенных для только что выпущенных процессоров AMD Ryzen Threadripper третьего поколения.

Данные процессоры изготавливаются по технологии 7 нм, поддерживают шину PCIe 4.0, позволяют использовать высокочастотную оперативную память большого объема. Материнские платы предыдущего поколения, сделанные на базе чипсета X399, не совместимы с процессорами Ryzen Threadripper третьего поколения, поэтому MSI предлагает сразу три модели, предназначенные для пользователей различных категорий: Creator TRX40, TRX40 PRO 10G и TRX40 PRO WIFI.Созданная в соответствии с самыми строгими требованиями профессионалов, работающих с мультимедийным контентом, материнская плата Creator TRX40 отличается великолепной производительностью, долговечностью, современными аппаратными компонентами и превосходным внешним видом. В ее дизайне отражена идея кристалла, переливающегося миллионами завораживающих цветов.Хорошее охлаждение – залог стабильной работы всего компьютера, особенно когда речь идет о флагманских процессорах. Вот почему на силовых элементах материнской платы Creator TRX40 установлен алюминиевый радиатор большого размера, дополненный тепловой трубкой. За охлаждение чипсета отвечает специальный радиатор Frozr, оснащенный вентилятором Propeller Blade с двойными шарикоподшипниками, который отличается особой долговечностью и создает усиленный воздушный поток. Для трех слотов M.2 и устанавливаемых в них твердотельных накопителей предусмотрены двухсторонние радиаторы M.2 Shield Frozr.Слоты PCIe на новых материнских платах MSI соответствуют стандарту PCIe 4.0, пропускная способность которого достигает 64 ГБ/с. При этом сохраняется обратная совместимость с устройствами предыдущих поколений. Графические слоты PCIe имеют дополнительные точки пайки и усилены стальными элементами (технология Steel Armor), что позволяет использовать массивные видеокарты без риска повреждений. Кроме того, такая конструкция слотов обеспечивает защиту от электромагнитных помех. На плате Creator TRX40 также имеется три порта M.2 с пропускной способностью до 64 Гбит/с для подключения современных твердотельных накопителей.На материнской плате Creator TRX40 реализована 16-фазная система питания с двумя 8-контактными разъемами, способная выдать ток до 70 А. Помимо премиальной элементной базы и оптимизированной схемы системы питания, эксклюзивная технология Core Boost охватывает целый ряд решений, направленных на повышение общей энергоэффективности и улучшение стабильности питания процессора.На материнской плате Creator TRX40 имеется два сетевых контроллера Ethernet, причем один из них соответствует стандарту 10G Ethernet и предлагает высокую пропускную способность (до 10 Гбит/с) при низкой латентности. При использовании совместимой инфраструктуры он позволяет моментально передавать по проводной сети большие объемы данных, например 4K-видео или изображения, что придется по вкусу профессионалам, часто имеющим дело с файлами огромного размера. Кроме того, наличие двух Ethernet-интерфейсов позволяет увеличить общую пропускную способность, равномерно распределить нагрузку или обеспечить отказоустойчивость сетевого подключения. Также на данной материнской плате имеется встроенный беспроводной модуль Wi-Fi 6 AX с технологией MU-MIMO.